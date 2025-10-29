РУС
Новости
2 031 44

Во временно оккупированном Мариуполе россияне проводят антиукраинские занятия для школьников

Пропаганда РФ среди детей в Мариуполе

Во временно оккупированном россиянами Мариуполе оккупационная власть открыла так называемые "Школы антитеррора", где детей привлекают к антиукраинской пропаганде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме написал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"В школах Мариуполя новая волна привлечения детей к борьбе с украинской идентичностью. Ни одна школа не остается без внимания и давления", - отметил Андрющенко.

По его словам, такие "школы" уже созданы в учебных заведениях №14 и №59.
Во время "мастер-классов" от представителей российских структур украинцев называют "террористами" и учат детей "бороться с ними".
После этих занятий в школах создают так называемые "спасательные отряды".

Также в школе №7 для девятиклассников провели мероприятие под названием "Святое дело - Родине служить!" с участием представителя Росгвардии.
Ученикам рассказывали о "службе в гвардии", условиях поступления в военные вузы и показывали видео с пропагандистским содержанием.

"Таким образом россияне не просто легитимизируют насилие и оккупацию, но и привлекают детей к антиукраинским действиям", - подчеркнул Андрющенко.

РФ промывает мозги молодежи на оккупированных территориях

Недавно ГУР сообщило, что российские пропагандисты разработали новые методические рекомендации для "профилактики распространения идеологии терроризма, экстремизма и неонацизма" среди украинской молодежи, находящейся в оккупации.

В документе оккупантам и местным коллаборационистам советуют выявлять детей, которые оставляют антипутинские комментарии в соцсетях, интересуются событиями в Украине или просто читают международные ресурсы, и проводить с ними "воспитательную работу".

Среди разработчиков новой методички называют:

  • Ирину Бобраковскую;
  • Александру Бикадрову;
  • Сергея Венцеля;
  • Ольгу Галанину;
  • Елену Малик.

Все это российские "педагоги" и "ученые" с экспертизой в ведении пропагандистских кампаний, добавляют в разведке.

А еще в 2026-2028 годах Кремль планирует потратить на телепропаганду почти $3 млрд, ведь РФ - медийная машина - ключевой инструмент удержания контроля.

Автор: 

Топ комментарии
+11
І нема кому росказати цим дітям, що одного разу у 2019-му році Зеленський пробіг по фонтанам у Маріку... І отак з тих пір їм щастить.
29.10.2025 01:36 Ответить
+8
Я не про конформістів, а про тих, хто досі пригадує кращий у Світі пломбір хоча порівнювати їм його не було з чим.

Про тих, хто на Алеї Героїв Небесної сотні ставив макети автоматів з газировкою та вшиві совкові дивани з торшерами.
29.10.2025 02:04 Ответить
+4
За совка пропаганда була масивною і всюдисущною. Совок це не врятувало від розпаду.
29.10.2025 01:45 Ответить
Ну ось є готовий список для розробки ГУР! На Ірину Бобраковску;Олександру Бикадрову;Сергія Венцеля;Ольгу Галаніну;Олену Малік.
29.10.2025 01:38 Ответить
Та за...бав ти новонароджений на кожній гілці срати. Тобі що Євгенія не дала полизати, чи Олексій не дав посмоктати ? Іди нах звідси задрот, брошенка ...
29.10.2025 06:13 Ответить
Нахріна я буду перевіряти, зайди до СБУ та надай факти та не сри тут під таким ніком та расєянською.
29.10.2025 07:34 Ответить
Та достатньо знищити ракові пухлини у вигляді солов'я,киселя чи скабєїхи і оці метастази самі тихенько засохнуть. Але схоже ГУР не цікавить ця тема. Їх взагалі мало що цікавить окрім кави в Ялті.
29.10.2025 07:52 Ответить
За совка пропаганда була масивною і всюдисущною. Совок це не врятувало від розпаду.
29.10.2025 01:45 Ответить
А от бошки у багатьох все одно досі не на тому місці.
29.10.2025 01:51 Ответить
Осіб з критичним мисленням в будь якій країні лише 15%. Решта конформісти які прагнуть не вступати в конфлікт з владою. Кацапи своїх пасіонаріїв вигнали, передушили, перестріляли, пересадили і випхали з країни.
29.10.2025 01:59 Ответить
Перестаньте вмовляти і втішати себе. Ви не розумієте наскільки все серйозно. Нічого раптом не зупиниться. Кацапія не розчиниться в повітрі. Це війна на повне знищення триватиме десятиліттями і торкнеться кожного. Такої ненависті ще ніколи не було в історії. Виживе тільки один народ. Ніхто Україні не допоможе крім самих українців. Кожен повинен взяти зброю включаючи вас, як розповідала сьогодні одна волонтерка.
29.10.2025 02:30 Ответить
Ви думаєте що маєте право нас повчати з американського дивану? Ми успішно утилізуємо кацапню в промислових масштабах ******** вітчизняної війни. Так, можна вбивати більше окупантів. Ми над цим працюємо постійно. Народу ********** як такого не існує в природі - це різномасна орда денацифікованих алкодегенератів. Тому не переймайтесь. З допомогою союзників ми змусимо ********* до деокупації. Країна з 1,2% світового ВВП і з яскраво вираженою фашистською ідеологією ніколи не зможе перемогти в війні на виснаження. Емоційні заклики волонтерок (все пропало!) дуже відрізняються від висновків аналітиків.
29.10.2025 03:03 Ответить
десь хтось колись бачив, шо би русняві проводили проукраїнськи заходи на окупованих терріторіях України?
всіх вбити, все разбомбити і захопити дециметри.
де на асфальті, навіть на кацапнявій написано "ДЕТИ" - саме туди і прямує кацацапнява бімба...
Мaрік про це знає як ніхто - все хатки лаптеногим на київських пагорбах маряться...
29.10.2025 01:56 Ответить
дядя, вам би посидіти мовчки місяця так півтора після реґістрації,
шо ви вас за кацапню не сприймали...
29.10.2025 04:07 Ответить
Вже)
29.10.2025 04:44 Ответить
а як ні то да.
29.10.2025 04:13 Ответить
до речі там щє до цього кацпіздальотчіка, вбивцю дітей, ГРУ ще добралось?
діло чясу...
29.10.2025 04:21 Ответить
адреса навіть і тещіна є...
29.10.2025 04:24 Ответить
у вас все норм - на ждалолові....
29.10.2025 04:34 Ответить
на ждалолові....
29.10.2025 04:38 Ответить
тобік, ти не поняв, не твоєї реакції ждаловоло - реакції модера...
29.10.2025 04:44 Ответить
Дякую, за розуміння)
29.10.2025 05:06 Ответить
мої пардони ....
29.10.2025 05:13 Ответить
Виж бачите, воно їбануте)
29.10.2025 05:15 Ответить
по запарці не в ту відповідь....
29.10.2025 05:19 Ответить
не тільки я - весь форум бачить...
29.10.2025 05:23 Ответить
Йди ***** кацап. перереєструйся зі своїм кєнтом, хордом, бо вже щось застаріли.)
29.10.2025 04:45 Ответить
ніколи не малюйте там де діти "ДЕТІ"
саме туди кацапня і вдарить...
29.10.2025 03:56 Ответить
Це ті дітки, батьки котрих повернулись з Вільної України на окуповані теріторії - там сотні тисяч повернулись і не тіки. Гниді нема коли взагалі займатись такими питаннями - виживання українців - шо про війну не попередив - сотні тисяч вбитих, закатованих, згвалтованих.... і нічого - підтримка 60%. Люди ви нормальні чи вам хочеться жити в рашці, а патріоти, меньшість, вам завадила тим шо стала на захист України. То ві скажить - відкрито - навіщо стіки смертей.
29.10.2025 05:02 Ответить
Треба проводити акції декацапізації в українських школах, а то ждунів рускава міра ще багато
29.10.2025 05:10 Ответить
Ну те що ворог знищує все українське це зрозуміло ,але що в нас немає жодного патріотичного виховання в навчальних закладах і не дивлячись на ворожі нічні ракетні та шахедні атаки наших міст,значна частина дітей спілкуєтся мовою ворога ,хоч школи всі українські.
29.10.2025 06:48 Ответить
Це скільки лайна в головах людей в Маріуполі , коли в них на очах вбивали їх сусідів, руйнували будинки, ховали людей в подвір,ях багатоповерхівак, без світла, їжі і води, тепла, щоб зараз лизати сраки росіянам..... Просто не вкладається в голові....
29.10.2025 07:22 Ответить
 
 