Во временно оккупированном Мариуполе россияне проводят антиукраинские занятия для школьников
Во временно оккупированном россиянами Мариуполе оккупационная власть открыла так называемые "Школы антитеррора", где детей привлекают к антиукраинской пропаганде.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме написал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
"В школах Мариуполя новая волна привлечения детей к борьбе с украинской идентичностью. Ни одна школа не остается без внимания и давления", - отметил Андрющенко.
По его словам, такие "школы" уже созданы в учебных заведениях №14 и №59.
Во время "мастер-классов" от представителей российских структур украинцев называют "террористами" и учат детей "бороться с ними".
После этих занятий в школах создают так называемые "спасательные отряды".
Также в школе №7 для девятиклассников провели мероприятие под названием "Святое дело - Родине служить!" с участием представителя Росгвардии.
Ученикам рассказывали о "службе в гвардии", условиях поступления в военные вузы и показывали видео с пропагандистским содержанием.
"Таким образом россияне не просто легитимизируют насилие и оккупацию, но и привлекают детей к антиукраинским действиям", - подчеркнул Андрющенко.
РФ промывает мозги молодежи на оккупированных территориях
Недавно ГУР сообщило, что российские пропагандисты разработали новые методические рекомендации для "профилактики распространения идеологии терроризма, экстремизма и неонацизма" среди украинской молодежи, находящейся в оккупации.
В документе оккупантам и местным коллаборационистам советуют выявлять детей, которые оставляют антипутинские комментарии в соцсетях, интересуются событиями в Украине или просто читают международные ресурсы, и проводить с ними "воспитательную работу".
Среди разработчиков новой методички называют:
- Ирину Бобраковскую;
- Александру Бикадрову;
- Сергея Венцеля;
- Ольгу Галанину;
- Елену Малик.
Все это российские "педагоги" и "ученые" с экспертизой в ведении пропагандистских кампаний, добавляют в разведке.
А еще в 2026-2028 годах Кремль планирует потратить на телепропаганду почти $3 млрд, ведь РФ - медийная машина - ключевой инструмент удержания контроля.
