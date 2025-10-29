Во временно оккупированном Мариуполе россияне проводят антиукраинские занятия для школьников

Во временно оккупированном россиянами Мариуполе оккупационная власть открыла так называемые "Школы антитеррора", где детей привлекают к антиукраинской пропаганде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме написал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"В школах Мариуполя новая волна привлечения детей к борьбе с украинской идентичностью. Ни одна школа не остается без внимания и давления", - отметил Андрющенко.

По его словам, такие "школы" уже созданы в учебных заведениях №14 и №59.

Во время "мастер-классов" от представителей российских структур украинцев называют "террористами" и учат детей "бороться с ними".

После этих занятий в школах создают так называемые "спасательные отряды".

Также в школе №7 для девятиклассников провели мероприятие под названием "Святое дело - Родине служить!" с участием представителя Росгвардии.

Ученикам рассказывали о "службе в гвардии", условиях поступления в военные вузы и показывали видео с пропагандистским содержанием.

"Таким образом россияне не просто легитимизируют насилие и оккупацию, но и привлекают детей к антиукраинским действиям", - подчеркнул Андрющенко.

РФ промывает мозги молодежи на оккупированных территориях

Недавно ГУР сообщило, что российские пропагандисты разработали новые методические рекомендации для "профилактики распространения идеологии терроризма, экстремизма и неонацизма" среди украинской молодежи, находящейся в оккупации.

В документе оккупантам и местным коллаборационистам советуют выявлять детей, которые оставляют антипутинские комментарии в соцсетях, интересуются событиями в Украине или просто читают международные ресурсы, и проводить с ними "воспитательную работу".

Среди разработчиков новой методички называют:

Ирину Бобраковскую;

Александру Бикадрову;

Сергея Венцеля;

Ольгу Галанину;

Елену Малик.

Все это российские "педагоги" и "ученые" с экспертизой в ведении пропагандистских кампаний, добавляют в разведке.

А еще в 2026-2028 годах Кремль планирует потратить на телепропаганду почти $3 млрд, ведь РФ - медийная машина - ключевой инструмент удержания контроля.

