УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9547 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
2 053 3

Військовий потяг рашистів пустили під укіс біля окупованого Токмака, - ГУР

Потяг окупантів пустили під укіс біля Токмака. Що відомо?

Поблизу окупованого Токмака на Запоріжжі пролунав вибух на залізничній ділянці. Потяг загарбників пішов під укіс.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці операції

Перед світанком 26 жовтня між окупованими населеними пунктами Чернігівка та Стульневе Бердянського району пролунав вибух.

"Внаслідок успішної спецоперації представників руху опору російським загарбникам ворожий потяг, забитий військовим вантажем, пішов під укіс", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Уражено три РЛС та ворожий десантний катер в окупованому Криму, - ГУР. ВIДЕО

Наслідки

Пошкоджено близько 70 метрів залізничного шляху, а рух залізницею було паралізовано.

Зійшли з рейок один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев’ять вантажних вагонів військового потяга окупантів.

Також дивіться: "Примари" ГУР знищили дві РЛС і пускову установку С-300В окупантів в Донецькій області. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4664) Запорізька область (4242) Токмак (79) ГУР (719) Пологівський район (196)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
М О Л О Д Ц І
показати весь коментар
29.10.2025 08:49 Відповісти
ПАРТИЗАНИ-ПІДПІЛЬНИКИ!
СЛАВА ВАМ!
показати весь коментар
29.10.2025 09:10 Відповісти
Кожен загарбник повинен пам,ятать що за ним вже ходить смпрть і якщо ще живий то дала відстртчку
показати весь коментар
29.10.2025 09:21 Відповісти
 
 