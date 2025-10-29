Військовий потяг рашистів пустили під укіс біля окупованого Токмака, - ГУР

Поблизу окупованого Токмака на Запоріжжі пролунав вибух на залізничній ділянці. Потяг загарбників пішов під укіс.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці операції

Перед світанком 26 жовтня між окупованими населеними пунктами Чернігівка та Стульневе Бердянського району пролунав вибух.

"Внаслідок успішної спецоперації представників руху опору російським загарбникам ворожий потяг, забитий військовим вантажем, пішов під укіс", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Уражено три РЛС та ворожий десантний катер в окупованому Криму, - ГУР. ВIДЕО

Наслідки

Пошкоджено близько 70 метрів залізничного шляху, а рух залізницею було паралізовано.

Зійшли з рейок один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев’ять вантажних вагонів військового потяга окупантів.

Також дивіться: "Примари" ГУР знищили дві РЛС і пускову установку С-300В окупантів в Донецькій області. ВIДЕО