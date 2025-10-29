2 053 3
Військовий потяг рашистів пустили під укіс біля окупованого Токмака, - ГУР
Поблизу окупованого Токмака на Запоріжжі пролунав вибух на залізничній ділянці. Потяг загарбників пішов під укіс.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці операції
Перед світанком 26 жовтня між окупованими населеними пунктами Чернігівка та Стульневе Бердянського району пролунав вибух.
"Внаслідок успішної спецоперації представників руху опору російським загарбникам ворожий потяг, забитий військовим вантажем, пішов під укіс", - йдеться в повідомленні.
Наслідки
Пошкоджено близько 70 метрів залізничного шляху, а рух залізницею було паралізовано.
Зійшли з рейок один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев’ять вантажних вагонів військового потяга окупантів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
СЛАВА ВАМ!