Военный поезд рашистов пустили под откос возле оккупированного Токмака, - ГУР

Поезд оккупантов пустили под откос возле Токмака. Что известно?

Вблизи оккупированного Токмака в Запорожской области прогремел взрыв на железнодорожном участке. Поезд захватчиков пошел под откос.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности операции

Перед рассветом 26 октября между оккупированными населенными пунктами Черниговка и Стульнево Бердянского района прогремел взрыв.

"В результате успешной спецоперации представителей движения сопротивления российским захватчикам вражеский поезд, забитый военным грузом, пошел под откос", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Поражены три РЛС и вражеский десантный катер в оккупированном Крыму, - ГУР. ВИДЕО

Последствия

Повреждено около 70 метров железнодорожного пути, а движение по железной дороге было парализовано.

Сошли с рельсов один локомотив, три железнодорожные платформы и по меньшей мере девять грузовых вагонов военного поезда оккупантов.

Также смотрите: "Призраки" ГУР уничтожили две РЛС и пусковую установку С-300В оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО

М О Л О Д Ц І
29.10.2025 08:49 Ответить
ПАРТИЗАНИ-ПІДПІЛЬНИКИ!
СЛАВА ВАМ!
29.10.2025 09:10 Ответить
Кожен загарбник повинен пам,ятать що за ним вже ходить смпрть і якщо ще живий то дала відстртчку
29.10.2025 09:21 Ответить
 
 