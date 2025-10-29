Военный поезд рашистов пустили под откос возле оккупированного Токмака, - ГУР
Вблизи оккупированного Токмака в Запорожской области прогремел взрыв на железнодорожном участке. Поезд захватчиков пошел под откос.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности операции
Перед рассветом 26 октября между оккупированными населенными пунктами Черниговка и Стульнево Бердянского района прогремел взрыв.
"В результате успешной спецоперации представителей движения сопротивления российским захватчикам вражеский поезд, забитый военным грузом, пошел под откос", - говорится в сообщении.
Последствия
Повреждено около 70 метров железнодорожного пути, а движение по железной дороге было парализовано.
Сошли с рельсов один локомотив, три железнодорожные платформы и по меньшей мере девять грузовых вагонов военного поезда оккупантов.
СЛАВА ВАМ!