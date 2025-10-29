Зеленський поговорив з президентом Аргентини Мілеєм та запросив його до України

29 жовтня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Аргентини Хав’єром Мілеєм.

Про це він повідомив у соцмережах.

Тема розмови

Зеленський привітав Мілея з перемогою його партії на парламентських виборах.

"Аргентина багато робить, щоб досягти успіху й бути сильною, і ми щиро бажаємо, щоб і надалі вдавалося реалізовувати всі необхідні реформи", - зазначив він.

Запрошення до України

Зеленський запросив президента Аргентини до України, щоб продовжити діалог та обговорити ключові перспективи розвитку відносин між країнами.

"Справді багато проєктів можемо реалізувати разом. Наші команди будуть у контакті", - додав він.

