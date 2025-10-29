УКР
Новини Розмова Зеленського та Мілея
Зеленський поговорив з президентом Аргентини Мілеєм та запросив його до України

Зеленський та Мілей провели розмову 29 жовтня

29 жовтня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Аргентини Хав’єром Мілеєм.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Тема розмови

Зеленський привітав Мілея з перемогою його партії на парламентських виборах.

"Аргентина багато робить, щоб досягти успіху й бути сильною, і ми щиро бажаємо, щоб і надалі вдавалося реалізовувати всі необхідні реформи", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та президент Аргентини Мілей обговорили співпрацю між країнами

Запрошення до України

Зеленський запросив президента Аргентини до України, щоб продовжити діалог та обговорити ключові перспективи розвитку відносин між країнами.

"Справді багато проєктів можемо реалізувати разом. Наші команди будуть у контакті", - додав він.

Читайте також: Голос президента Аргентини Мілея може допомогти наблизити мир, - Зеленський після телефонної розмови

Аргентина (131) Зеленський Володимир (26003) Мілей Хав’єр (14)
Милей, при всей своей экстравагантности, образованный финансист. Он понемногу направляет страну в правильное русло. Что он забыл у хриплого Паяца? На шашлычки приехать? Так до1 мая ещё далеко
29.10.2025 17:09 Відповісти
Та невже Зеля почав прислухатися до консерваторiв та лiбертарiанцiв? Взяло тiльки 12 рокiв щоб зрозумiти що "лiберальна" закулiса зовсIм НЕ за Укранїу!
29.10.2025 17:22 Відповісти
 
 