Зеленский поговорил с президентом Аргентины Милеем и пригласил его в Украину

29 октября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Аргентины Хавьером Милеем.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Тема разговора

Зеленский поздравил Милея с победой его партии на парламентских выборах.

"Аргентина много делает, чтобы достичь успеха и быть сильной, и мы искренне желаем, чтобы и в дальнейшем удавалось реализовывать все необходимые реформы", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и президент Аргентины Милей обсудили сотрудничество между странами

Приглашение в Украину

Зеленский пригласил президента Аргентины в Украину, чтобы продолжить диалог и обсудить ключевые перспективы развития отношений между странами.

"Действительно, многие проекты мы можем реализовать вместе. Наши команды будут в контакте", - добавил он.

Читайте также: Голос президента Аргентины Милея может помочь приблизить мир, - Зеленский после телефонного разговора