Зеленский поговорил с президентом Аргентины Милеем и пригласил его в Украину

Зеленский и Милей провели разговор 29 октября

29 октября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Аргентины Хавьером Милеем.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Тема разговора

Зеленский поздравил Милея с победой его партии на парламентских выборах.

"Аргентина много делает, чтобы достичь успеха и быть сильной, и мы искренне желаем, чтобы и в дальнейшем удавалось реализовывать все необходимые реформы", - отметил он.

Приглашение в Украину

Зеленский пригласил президента Аргентины в Украину, чтобы продолжить диалог и обсудить ключевые перспективы развития отношений между странами.

"Действительно, многие проекты мы можем реализовать вместе. Наши команды будут в контакте", - добавил он.

Милей, при всей своей экстравагантности, образованный финансист. Он понемногу направляет страну в правильное русло. Что он забыл у хриплого Паяца? На шашлычки приехать? Так до1 мая ещё далеко
29.10.2025 17:09 Ответить
Та невже Зеля почав прислухатися до консерваторiв та лiбертарiанцiв? Взяло тiльки 12 рокiв щоб зрозумiти що "лiберальна" закулiса зовсIм НЕ за Укранїу!
29.10.2025 17:22 Ответить
 
 