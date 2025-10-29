Зеленский поговорил с президентом Аргентины Милеем и пригласил его в Украину
29 октября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Аргентины Хавьером Милеем.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Тема разговора
Зеленский поздравил Милея с победой его партии на парламентских выборах.
"Аргентина много делает, чтобы достичь успеха и быть сильной, и мы искренне желаем, чтобы и в дальнейшем удавалось реализовывать все необходимые реформы", - отметил он.
Приглашение в Украину
Зеленский пригласил президента Аргентины в Украину, чтобы продолжить диалог и обсудить ключевые перспективы развития отношений между странами.
"Действительно, многие проекты мы можем реализовать вместе. Наши команды будут в контакте", - добавил он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
фома фоммич #577697
показать весь комментарий29.10.2025 17:09 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Alex Zverev #512929
показать весь комментарий29.10.2025 17:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль