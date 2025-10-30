Перебування цивільних тимчасово заборонили у районі плавнів Запорізького району

На території Запорізького району запровадили тимчасову заборону на перебування цивільних у районі прибережних плавнів.

Що відомо?

Так, заборонено, зокрема, перебування біля вулиць Домаха та південніше Ливкової Ями.

Рішення ухвалила Рада оборони Запорізької області.

Там пояснили це міркуванням безпеки.

"Для захисту життя та здоров’я мешканців, а також для забезпечення стабільної роботи Сил оборони у прифронтовій зоні. Просимо жителів із розумінням поставитися до обмежень і утриматися від відвідування вказаних територій", - йдеться в повідомленні.

Патрулювання на місці вже посилено - працюють підрозділи Сил оборони та правоохоронці.

