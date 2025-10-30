УКР
Ворог атакував Запоріжжя: зруйновано гуртожиток, 15 постраждалих, зокрема шестеро дітей (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Уночі 30 жовтня російські військові завдали комбінованого удару по Запоріжжю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Внаслідок обстрілу є влучання у гуртожиток - там зруйновані кілька поверхів. Сталося декілька займань у житловій забудові. Постраждали й обʼєкти інфраструктури. Є постраждалі.

"Двоє з них доправлені до лікарні - це жінка 45 років та чоловік 20 років. Ще двоє жінок отримали медичну допомогу на місці і від госпіталізації відмовилися", - зазначив Федоров.

Оновлення 

Станом на 6:40 у Запоріжжі збільшилась кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу.

"До 11 зросла кількість постраждалих", - повідомив Федоров.

Серед поранених шестеро дітей - троє дівчаток та троє хлопчиків. Дітям від 3 до 6 років.

Наслідки ворожого обстрілу

За даними моніторингових каналів, по Запоріжжю було завдано удару близько 12 балістичними/крилатими ракетами Іскандер-М/К з Таганрогу, т.о Криму та Єйська.

Згодом Федоров повідомив, що через атаку росіян на Запоріжжя пошкоджені 5 багатоповерхівок та кілька приватних будинків.

Зруйнований гуртожиток, понівечені обʼєкти інфраструктури.

"Вже 13 поранених - мешканці Запоріжжя, постраждалі внаслідок ворожої атаки, продовжують звертатися за допомогою лікарів.

У людей гостра реакція на стрес, рвані рани, контузії, забої та переломи", - повідомив Федоров о 8:20.

Згодом Федоров повідомив,  що рятувальники підтверджують інформацію, що під завалами перебуває ще одна людина.

"На жаль, кількість постраждалих зростає. Вже 15 поранених через російську атаку на Запоріжжя", - зазначив начальник ОВА. 

Уночі 30 жовтня росія завдала комбінованого удару по Запоріжжю.
