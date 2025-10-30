РУС
Враг атаковал Запорожье: разрушено общежитие, четыре человека получили ранения. ВИДЕО+ФОТО

Ночью 30 октября российские военные нанесли комбинированный удар по Запорожью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров

В результате обстрела есть попадание в общежитие - там разрушены несколько этажей. Произошло несколько возгораний в жилой застройке. Пострадали и объекты инфраструктуры. Есть пострадавшие.

"Двое из них доставлены в больницу - это женщина 45 лет и мужчина 20 лет. Еще две женщины получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались", - отметил Федоров.

Также читайте: Атака на Запорожскую область: двое раненых

Последствия вражеского обстрела

По данным мониторинговых каналов, по Запорожью был нанесен удар около 12 баллистическими/крылатыми ракетами Искандер-М/К из Таганрога, т.е. Крыма и Ейска.

Ночью 30 октября Россия нанесла комбинированный удар по Запорожью.
Запорожье (2810) обстрел (30244) Запорожская область (3704) Запорожский район (309)
Твоя поява на світ-невдали аборт
30.10.2025 06:27 Ответить
****** з головами ОДА, які своєю бездіяльністю, на кшалт Бриля з 2014 року з Запорізької ОДА, знищують Українців!! Яценюк разом із Зубком, можуть це підтвердити!! А з 2019 року, зеленський із призначеними зелупнями на посади ОДА, розвалили цю систему до кінця!!
30.10.2025 07:25 Ответить
 
 