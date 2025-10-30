Враг атаковал Запорожье: разрушено общежитие, четыре человека получили ранения. ВИДЕО+ФОТО
Ночью 30 октября российские военные нанесли комбинированный удар по Запорожью.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров
В результате обстрела есть попадание в общежитие - там разрушены несколько этажей. Произошло несколько возгораний в жилой застройке. Пострадали и объекты инфраструктуры. Есть пострадавшие.
"Двое из них доставлены в больницу - это женщина 45 лет и мужчина 20 лет. Еще две женщины получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались", - отметил Федоров.
Последствия вражеского обстрела
По данным мониторинговых каналов, по Запорожью был нанесен удар около 12 баллистическими/крылатыми ракетами Искандер-М/К из Таганрога, т.е. Крыма и Ейска.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Charik
показать весь комментарий30.10.2025 06:27 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
✘
✘
✘
✘
✘
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий30.10.2025 07:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль