Враг атаковал Запорожье: разрушено общежитие, четыре человека получили ранения. ВИДЕО+ФОТО

Ночью 30 октября российские военные нанесли комбинированный удар по Запорожью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров

В результате обстрела есть попадание в общежитие - там разрушены несколько этажей. Произошло несколько возгораний в жилой застройке. Пострадали и объекты инфраструктуры. Есть пострадавшие.

"Двое из них доставлены в больницу - это женщина 45 лет и мужчина 20 лет. Еще две женщины получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались", - отметил Федоров.

Также читайте: Атака на Запорожскую область: двое раненых

Последствия вражеского обстрела

По данным мониторинговых каналов, по Запорожью был нанесен удар около 12 баллистическими/крылатыми ракетами Искандер-М/К из Таганрога, т.е. Крыма и Ейска.

















