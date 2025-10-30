РУС
Пребывание гражданских временно запретили в районе плавней Запорожского района

На территории Запорожского района ввели временный запрет на пребывание гражданских лиц в районе прибрежных плавней.

Об этом сообщила пресс-служба ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, запрещено, в частности, пребывание возле улиц Домаха и южнее Ливковой Ямы.

Решение принял Совет обороны Запорожской области.

Там объяснили это соображениями безопасности.

"Для защиты жизни и здоровья жителей, а также для обеспечения стабильной работы Сил обороны в прифронтовой зоне. Просим жителей с пониманием отнестись к ограничениям и воздержаться от посещения указанных территорий", - говорится в сообщении.

Патрулирование на месте уже усилено - работают подразделения Сил обороны и правоохранители.

Вряд ли связано с неоднократными пожарами в плавнях за последнее время. Все збс.
