Пребывание гражданских временно запретили в районе плавней Запорожского района
На территории Запорожского района ввели временный запрет на пребывание гражданских лиц в районе прибрежных плавней.
Об этом сообщила пресс-служба ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, запрещено, в частности, пребывание возле улиц Домаха и южнее Ливковой Ямы.
Решение принял Совет обороны Запорожской области.
Там объяснили это соображениями безопасности.
"Для защиты жизни и здоровья жителей, а также для обеспечения стабильной работы Сил обороны в прифронтовой зоне. Просим жителей с пониманием отнестись к ограничениям и воздержаться от посещения указанных территорий", - говорится в сообщении.
Патрулирование на месте уже усилено - работают подразделения Сил обороны и правоохранители.
