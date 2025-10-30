Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш запевнив, що США не скорочуватимуть війська в країні
Сполучені Штати не мають наміру скорочувати свою військову присутність у країні.
Про це міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Косіняк-Камиш провів розмову з Гегсетом
"Після попередніх розмов з міністром оборони США Пітом Гегсетом, а також сьогоднішніх переговорів між заступником міністра оборони Польщі Павлом Залевським, начальником Генерального штабу і генералом Вєславом Куколою з союзниками, ми отримали підтвердження, що скорочення присутності американських військ у Польщі не планується", - зазначив він.
Міністр додав, що польсько-американський альянс залишається міцним і вживає конкретних заходів для зміцнення безпеки.
Що передувало
- Нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати скоротять свій військовий контингент у Румунії. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони країни.
- Вашингтон поінформував Бухарест про перегляд чисельності частини американських військ, розміщених на східному фланзі НАТО у рамках процесу переоцінки глобальної позиції збройних сил США.
- Командування армії США у Європі та Африці назвало виведення американських військ з Румунії "позитивним знаком".
