Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш запевнив, що США не скорочуватимуть війська в країні

Сполучені Штати не мають наміру скорочувати свою військову присутність у країні.

Про це міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Косіняк-Камиш провів розмову з Гегсетом

"Після попередніх розмов з міністром оборони США Пітом Гегсетом, а також сьогоднішніх переговорів між заступником міністра оборони Польщі Павлом Залевським, начальником Генерального штабу і генералом Вєславом Куколою з союзниками, ми отримали підтвердження, що скорочення присутності американських військ у Польщі не планується", - зазначив він.

Міністр додав, що польсько-американський альянс залишається міцним і вживає конкретних заходів для зміцнення безпеки.

Що передувало

Нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати скоротять свій військовий контингент у Румунії. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони країни.

Вашингтон поінформував Бухарест про перегляд чисельності частини американських військ, розміщених на східному фланзі НАТО у рамках процесу переоцінки глобальної позиції збройних сил США.

Командування армії США у Європі та Африці назвало виведення американських військ з Румунії "позитивним знаком".

