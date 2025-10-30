УКР
Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш запевнив, що США не скорочуватимуть війська в країні

США не скорочуватимуть військову присутність у Польщі

Сполучені Штати не мають наміру скорочувати свою військову присутність у країні.

Про це міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Косіняк-Камиш провів розмову з Гегсетом

"Після попередніх розмов з міністром оборони США Пітом Гегсетом, а також сьогоднішніх переговорів між заступником міністра оборони Польщі Павлом Залевським, начальником Генерального штабу і генералом Вєславом Куколою з союзниками, ми отримали підтвердження, що скорочення присутності американських військ у Польщі не планується", - зазначив він.

Міністр додав, що польсько-американський альянс залишається міцним і вживає конкретних заходів для зміцнення безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Литві заявили, що чисельність американських військових не змінюється

Що передувало

  • Нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати скоротять свій військовий контингент у Румунії. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони країни.
  • Вашингтон поінформував Бухарест про перегляд чисельності частини американських військ, розміщених на східному фланзі НАТО у рамках процесу переоцінки глобальної позиції збройних сил США.
  • Командування армії США у Європі та Африці назвало виведення американських військ з Румунії "позитивним знаком".

Читайте також: У Конгресі США виступили проти скорочення військ у Східній Європі

Як ЄС нам збирається нам допомогати, якщо на сраку падають від того, що США трохи скоротить контингент?
30.10.2025 19:32 Відповісти
 
 