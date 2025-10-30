На фронті відбулося 114 боєзіткнень, 40 з них - на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку цієї доби, станом на 22:00, на фронті відбулося 114 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Сьогодні російські війська завдали двох ракетних та 59 авіаційних ударів, застосувавши 53 ракети й скинувши 105 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 4208 дронів-камікадзе та здійснили 3003 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Бойові дії на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав десяти авіаударів, скинувши 22 керовані авіабомби, а також здійснив 178 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких вісім – з реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів поблизу Фиголівки та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії у районі Степової Новоселівки та у бік Піщаного й Петропавлівки. Українські захисники зупинили сім ворожих атак, ще два боєзіткнення тривають.

Також читайте: Блокування ворогом Сил оборони у Покровську немає, - УВ "Схід"

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу Шандриголового, Нововодяного, Зарічного та у бік населеного пункту Коровій Яр, два боєзіткнення досі тривають.

Вісім штурмових дій відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну атаку окупантів у бік Ступочок.

На Костянтинівському напрямку росіяни 13 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Петрівки, Яблунівки та Русиного Яру. Наші воїни зупинили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 40 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Новоторецьке, Родинське, Новоекономічне, Чунишине, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія. В деяких локаціях бої не вщухають дотепер. За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 60 окупантів, із них 33 – безповоротно. Також українські воїни знищили одиницю автомобільної техніки, 21 БпЛА та бойову броньовану машину; також пошкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки та чотири артилерійські системи; окрім цього, наші воїни уразили два пункти управління БпЛА та дев’ять укриттів для особового складу окупантів.

На Олександрівському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Новогригорівка та Нововасилівське.

Читайте також: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 140 860 осіб (+960 за добу), 11 305 танків, 34 089 артсистем, 23 514 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили атаку окупантів у бік населеного пункту Зелений Гай.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві штурмові дії загарбників, у районі Лобкового.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три марних спроби наблизитись до наших позицій.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ