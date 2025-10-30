На фронте произошло 114 боестолкновений, 40 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 114 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня российские войска нанесли два ракетных и 59 авиационных ударов, применив 53 ракеты и сбросив 105 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 4208 дронов-камикадзе и осуществили 3003 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили две штурмовые операции оккупантов. Кроме того, враг нанес десять авиаударов, сбросив 22 управляемые авиабомбы, а также осуществил 178 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых восемь – из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений вблизи Фиголевки и в сторону Колодязного.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районе Степовой Новоселовки и в сторону Песчаного и Петропавловки. Украинские защитники остановили семь вражеских атак, еще два боестолкновения продолжаются.

Читайте также: Блокирования врагом Сил обороны в Покровске нет, - ГВ "Схід"

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики девять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Шандриголово, Нововодяного, Заречного и в сторону населенного пункта Коровий Яр, два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Восемь штурмовых действий отразили украинские защитники на Славянском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Звановки.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили одну атаку оккупантов в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении россияне 13 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Щербиновки, Петровки, Яблоневки и Русина Яра. Наши воины остановили все вражеские атаки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 40 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Новоторецкое, Родинское, Новоэкономичное, Чунишино, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и Филия. На некоторых локациях бои не утихают до сих пор. По предварительным данным, сегодня на этом направлении было уничтожено 60 оккупантов, из них 33 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили единицу автомобильной техники, 21 БПЛА и боевую бронированную машину; также повреждены пять единиц автомобильной техники и четыре артиллерийские системы; кроме этого, наши воины поразили два пункта управления БПЛА и девять укрытий для личного состава оккупантов.

На Александровском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Степовое, Новогригоровка и Нововасильевское.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воины ВСУ Александр Тишаев и Александр Аликсеенко 165 дней непрерывно держали позиции на передовой. ФОТОрепортаж

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов в сторону населенного пункта Зеленый Гай.

На Ореховском направлении наши защитники отразили две штурмовые операции захватчиков в районе Лобкового.

На Приднепровском направлении враг совершил три тщетных попытки приблизиться к нашим позициям.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ