Новим комбригом 60-ї ОМБр призначений Дмитро Рогозюк

60-та окрема механізована Інгулецька бригада ЗСУ, яка увійшла до складу 3-го армійського корпусу, отримала нового командира — Дмитра Рогозюка. Новий комбриг має досвід командування у 3 ОШБр та штабі корпусу.

"Шлях розвитку підрозділу – через модернізацію, сильний сержантський склад, технології, професійну підготовку та турботу про своїх людей.", - заявив Рогозюк.

Новий командир також назвав зміни, які будуть запроваджені в 60-й бригаді:

Новобранці та підготовка – постійний процес

"Працюємо з новоприбулими з першого дня – підготовка, тренування, інтеграція, мотивація. Де б не перебувала бригада – підготовка завжди обов’язкова. Стрілецькі тренування, топографія, зв'язок – маємо тренуватися за будь-яких умов. Зосереджуємося на медпідготовці, правилах евакуації та етапах надання допомоги, щоб рятувати власні життя та побратимів на полі бою."

Повернення з СЗЧ

"Почали працювати над профілактикою СЗЧ та прагнемо відновити контакт і, за можливості, повернути до строю тих, хто раніше самовільно залишив підрозділ. Кейс кожного військовослужбовця розглядатиметься індивідуально."

Сержанти – опора бригади

"Відроджуємо сержантську гілку. Підвищуємо роль і підготовку сержантів, створюємо сержантські хаби для обміну досвідом – бо це інвестиція в лідерство на місцях."

Супровід поранених та підтримка родин військовослужбовців

"Формуємо спеціалізовану групу для реабілітації поранених та надання всебічної підтримки родинам наших полонених, безвісти зниклих та загиблих."

Техніка має працювати замість людей

"Розвідка, ураження, логістика, евакуація – безпілотний компонент має покривати більшість завдань і масштабуватися. Завдання, які можна виконати технічними засобами – виконуватимуть дрони і роботи".

Esprit de corps за межами поля бою

"Бригада долучається до спортивних змагань на рівні Третього армійського корпусу. І це новий важливий компонент життя підрозділу, спрямований на підвищення рівня фізичної підготовки, морального духу і здорової конкуренції між підрозділами."

