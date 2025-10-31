Новым комбригом 60-й ОМБр стал Дмитрий Рогозюк

60-я отдельная механизированная Ингулецкая бригада ВСУ, вошедшая в состав 3-го армейского корпуса, получила нового командира — Дмитрия Рогозюка. Новый комбриг имеет опыт командования в 3 ОШБр и штабе корпуса.

"Путь развития подразделения — через модернизацию, сильный сержантский состав, технологии, профессиональную подготовку и заботу о своих людях", — заявил Рогозюк.

Новый командир также назвал изменения, которые будут введены в 60-й бригаде:

Новобранцы и подготовка – постоянный процесс

"Работаем с новоприбывшими с первого дня – подготовка, тренировки, интеграция, мотивация. Где бы ни находилась бригада – подготовка всегда обязательна. Стрелковые тренировки, топография, связь – мы должны тренироваться в любых условиях. Сосредотачиваемся на медподготовке, правилах эвакуации и этапах оказания помощи, чтобы спасать свои жизни и побратимов на поле боя".

Возвращение из СОЧ

"Начали работать над профилактикой СОЧ и стремимся восстановить контакт и, по возможности, вернуть в строй тех, кто ранее самовольно покинул подразделение. Кейс каждого военнослужащего будет рассматриваться индивидуально".

Сержанты – опора бригады

"Возрождаем сержантскую ветвь. Повышаем роль и подготовку сержантов, создаем сержантские хабы для обмена опытом – потому что это инвестиция в лидерство на местах".

Сопровождение раненых и поддержка семей военнослужащих

"Формируем специализированную группу для реабилитации раненых и оказания всесторонней поддержки семьям наших пленных, без вести пропавших и погибших."

Техника должна работать вместо людей

"Разведка, поражение, логистика, эвакуация – беспилотный компонент должен покрывать большинство задач и масштабироваться. Задачи, которые можно выполнить техническими средствами, будут выполнять дроны и роботы".

Esprit de corps за пределами поля боя

"Бригада присоединяется к спортивным соревнованиям на уровне Третьего армейского корпуса. И это новый важный компонент жизни подразделения, направленный на повышение уровня физической подготовки, морального духа и здоровой конкуренции между подразделениями".

