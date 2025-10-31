УКР
Росія застосовує проти України заборонені ракети 9М729, через які США вийшли з ядерного договору, - Сибіга

Україна закликає НАТО ухвалити рішення про запрошення на вступ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія використала проти України крилату ракету 9М729, заборонену Договором про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (РСМД). 

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Використання Росією забороненої Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності ракети 9М729 проти України в останні місяці демонструє неповагу путіна до Сполучених Штатів і дипломатичних зусиль президента Трампа, спрямованих на припинення війни росії проти України", - сказав глава МЗС.

Пуски 9М729

За даними Reuters, неназваний високопосадовець із України уточнив, що пуски 9М729 розпочалися 21 серпня - менш ніж через тиждень після саміту Трампа та Путіна на Алясці. До цього, 4 серпня, Росія публічно заявила, що більше не обмежуватиме розгортання ракет середньої дальності, здатних нести ядерні боєголовки.

Відтоді, за словами джерела агентства, Росія вже 23 рази застосувала 9М729. Україна також зафіксувала два запуски цієї ракети ще у 2022 році. Зокрема, 5 жовтня поточного року одна з ракет пролетіла понад 1200 км до місця падіння на території України.

Ракета 9М729

Згідно з даними сайту Missile Threat, ракета 9М729 має дальність до 2500 км і може нести ядерну або звичайну боєголовку.

Нагадаємо, що саме через цю ракету Сполучені Штати під керівництвом Дональда Трампа у 2019 році вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, заявивши, що Москва порушила умови угоди. Росія тоді заперечувала звинувачення.

Прикро. Сумно. Боляче спостерігати за тим, як ворог вбиває найкращих і знищує наші міста, економіку і державу. А що зробили слугориги, щоб захистити народ, країну? Не пробували викочувати із схованок асфальтоукладчики і катки і збивати ці ракети? Ви ж всі бюджетні гроші з 2019 року витрачали на це, а не на оборону? То хіба помилилися? Не чув, щоб зізналися в помилках і йшли геть, уступили дорогу тим, що знають як захистити ті залишки.
31.10.2025 10:35 Відповісти
Де фламінги??? Шось написали один раз про спробу вдарити по мацкві і заглохли. Хоч одна долетіла?
31.10.2025 10:41 Відповісти
Ну от кажуть що хейтити наші "Фламінго", "Грім-2"і інші примари - це погано, але де ж вони? Кажуть експерти, що на них не вистачає грошей. Вони це серйозно? На різну херню витрачаємо, а на ракети не хватає. Ми лицем ловимо рашистську ракети, шахеди, каби і втрачаємо людей, енергетику, підприємства, території під болтовню, пусті обіцянки, якісь переможні реляції. Так не робиться Перемога і чекати її годі. Невже немає почуття самозбереження у влади? Коли вони прокинуться?
31.10.2025 11:01 Відповісти
про заяву зеленого дегенерата сибіги, нам повідомляє Reuters, посилаючись на неназваний високопосадовець із України?

в якому місці починати ридати?
31.10.2025 10:33 Відповісти
Відразу після "сибіги"..з нього дипломат, як із зе! юрист.
31.10.2025 10:39 Відповісти
В. Чалий з приводу того, чому він пішов з МЗС: у 2019 році: "Нам було сказано, що з цього часу ми всі будемо виконувати лише логістичні функції, а всі контакти буде виконувати лише Офіс Президента. Тому маємо те, що маємо..."
31.10.2025 12:16 Відповісти
якби хоч одна ракета долетіла, всі зелені tg-канали, вся медійка, весь інфопростір - вже б святкували перемогу.
показати весь коментар
31.10.2025 12:07 Відповісти
"Розовый Фламинго - дитя отката".

После расследования и публикации в западных СМИ про FirePoint Бельгия приостановила финансирование Фламиндичей.
31.10.2025 12:18 Відповісти
Погоджуюся, за киключенням "Грім 2". Ця ракета виготовлена Україною для саудитів. А на зароблені гроші створили "Сапсан", яку знищили зелені ідіоти. Крім "Сапсану" за 5 років створили "Нептун" і "Вільху". Там ще було ряд проектів. А що стосується "Фламінго" - то марафоновське створіння, яке далі відосів і не пішло. На цьому створінні міндіч і Ко заробили 5 мільярдів евро. Але навіщо Вам та "Фламінго"? В українців є Найпотужніший, найстійкіший і найпростіший від наріду президент в світі.
31.10.2025 11:46 Відповісти
всі ракети, які має Україна, створені при Пороху!

Україні потрібен Гетьман!

.
31.10.2025 12:16 Відповісти
 
 