Росія застосовує проти України заборонені ракети 9М729, через які США вийшли з ядерного договору, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія використала проти України крилату ракету 9М729, заборонену Договором про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (РСМД).

"Використання Росією забороненої Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності ракети 9М729 проти України в останні місяці демонструє неповагу путіна до Сполучених Штатів і дипломатичних зусиль президента Трампа, спрямованих на припинення війни росії проти України", - сказав глава МЗС.

Пуски 9М729

За даними Reuters, неназваний високопосадовець із України уточнив, що пуски 9М729 розпочалися 21 серпня - менш ніж через тиждень після саміту Трампа та Путіна на Алясці. До цього, 4 серпня, Росія публічно заявила, що більше не обмежуватиме розгортання ракет середньої дальності, здатних нести ядерні боєголовки.

Відтоді, за словами джерела агентства, Росія вже 23 рази застосувала 9М729. Україна також зафіксувала два запуски цієї ракети ще у 2022 році. Зокрема, 5 жовтня поточного року одна з ракет пролетіла понад 1200 км до місця падіння на території України.

Ракета 9М729

Згідно з даними сайту Missile Threat, ракета 9М729 має дальність до 2500 км і може нести ядерну або звичайну боєголовку.

Нагадаємо, що саме через цю ракету Сполучені Штати під керівництвом Дональда Трампа у 2019 році вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, заявивши, що Москва порушила умови угоди. Росія тоді заперечувала звинувачення.

