Россия применяет против Украины запрещенные ракеты, из-за которых США вышли из ядерного договора, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия использовала против Украины крылатую ракету 9М729, запрещенную Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

"Использование Россией запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности ракеты 9М729 против Украины в последние месяцы демонстрирует неуважение Путина к Соединенным Штатам и дипломатическим усилиям президента Трампа, направленным на прекращение войны России против Украины", - сказал глава МИД.

Пуски 9М729

По данным Reuters, неназванный высокопоставленный чиновник из Украины уточнил, что пуски 9М729 начались 21 августа - менее чем через неделю после саммита Трампа и Путина на Аляске. До этого, 4 августа, Россия публично заявила, что больше не будет ограничивать развертывание ракет средней дальности, способных нести ядерные боеголовки.

С тех пор, по словам источника агентства, Россия уже 23 раза применила 9М729. Украина также зафиксировала два запуска этой ракеты еще в 2022 году. В частности, 5 октября текущего года одна из ракет пролетела более 1200 км до места падения на территории Украины.

Ракета 9М729

Согласно данным сайта Missile Threat, ракета 9М729 имеет дальность до 2500 км и может нести ядерную или обычную боеголовку.

Напомним, что именно из-за этой ракеты Соединенные Штаты под руководством Дональда Трампа в 2019 году вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявив, что Москва нарушила условия соглашения. Россия тогда отрицала обвинения.

