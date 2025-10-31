63% українців вірять у єдність нації, а 56% оптимістично оцінюють майбутнє країни, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

63% респондентів вважають, що українці долають суперечності та рухаються до згуртованої нації, а 56% оптимістично оцінюють майбутнє України.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

Єднання серед українців

Згідно з даними КМІС, понад дві третини опитаних (63%) переконані, що українці долають внутрішні суперечності, тоді як 30% вважають, що суспільство розділюється.

Дослідники зафіксували зростання оптимізму серед громадян після спаду, що спостерігався з 2022 по травень 2025 року. Якщо у травні лише 43% вірили в процвітаюче майбутнє країни, то на початку жовтня цей показник зріс до 56%.

У регіональному розрізі тенденція позитивна по всій Україні, хоча на Заході рівень оптимізму дещо нижчий і там зафіксовано незначне зниження відсотка тих, хто вважає, що країна рухається до єдності.

Майбутнє України через 10 років?

Серед усіх вікових груп також спостерігається зростання віри у краще майбутнє, однак наймолодші респонденти (18-29 років) залишаються більш песимістичними. Так, лише 49% з них вважають, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною, тоді як серед старших українців цей показник сягає 60%.

Опитування також показало зв’язок між песимістичними настроями та готовністю до територіальних поступок. Серед тих, хто не вірить у майбутнє країни, 42% готові визнати окуповані території частиною Росії, тоді як серед оптимістів - лише 22%.

Коментар Грушецького

"Наратив про "похмуре і безрадісне майбутнє України" деморалізує людей і посилює думку, що немає сенсу в опору ворогові. І ми бачимо, що дійсно ті, хто песимістично дивляться в майбутнє України, у значно більшій мірі готові навіть до капітуляції. Тому поширення такого наративу завдає серйозного удару по безпеці України", - зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

