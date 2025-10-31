УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10526 відвідувачів онлайн
Новини Опитування про націю
883 30

63% українців вірять у єдність нації, а 56% оптимістично оцінюють майбутнє країни, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

біженці,українці

63% респондентів вважають, що українці долають суперечності та рухаються до згуртованої нації, а 56% оптимістично оцінюють майбутнє України.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

Єднання серед українців

Згідно з даними КМІС, понад дві третини опитаних (63%) переконані, що українці долають внутрішні суперечності, тоді як 30% вважають, що суспільство розділюється.

Дослідники зафіксували зростання оптимізму серед громадян після спаду, що спостерігався з 2022 по травень 2025 року. Якщо у травні лише 43% вірили в процвітаюче майбутнє країни, то на початку жовтня цей показник зріс до 56%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 76% українців вважають поширення дезінформації РФ через Telegram та TikTok проблемою, - опитування. ІНФОГРАФІКА

У регіональному розрізі тенденція позитивна по всій Україні, хоча на Заході рівень оптимізму дещо нижчий і там зафіксовано незначне зниження відсотка тих, хто вважає, що країна рухається до єдності.

опитування про згуртованість нації
Фото: КМІС

Майбутнє України через 10 років?

Серед усіх вікових груп також спостерігається зростання віри у краще майбутнє, однак наймолодші респонденти (18-29 років) залишаються більш песимістичними. Так, лише 49% з них вважають, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною, тоді як серед старших українців цей показник сягає 60%.

Опитування також показало зв’язок між песимістичними настроями та готовністю до територіальних поступок. Серед тих, хто не вірить у майбутнє країни, 42% готові визнати окуповані території частиною Росії, тоді як серед оптимістів - лише 22%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 55% українських ветеранів вважають родину головним фактором успішної реінтеграції, - опитування

опитування про згуртованість нації
Фото: КМІС

Коментар Грушецького

"Наратив про "похмуре і безрадісне майбутнє України" деморалізує людей і посилює думку, що немає сенсу в опору ворогові. І ми бачимо, що дійсно ті, хто песимістично дивляться в майбутнє України, у значно більшій мірі готові навіть до капітуляції. Тому поширення такого наративу завдає серйозного удару по безпеці України", - зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

опитування (2099) КМІС (366) нація (12)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
світле майбутнє України можливе виключно без зе-срані
показати весь коментар
31.10.2025 12:10 Відповісти
+7
зе-срань вважає, шо принесе квітку на могилу зрадженого нею ж Героя, виголосить промову та цього для єдності доста
показати весь коментар
31.10.2025 12:15 Відповісти
+7
Ну ще вишиванку раз на рік вдягти обов'язково.
показати весь коментар
31.10.2025 12:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Єдність це те, чого завжди Україні не вистачало, може нарешті все зміниться...
показати весь коментар
31.10.2025 12:10 Відповісти
Нажаль все погіршується, у росії є багато корисних ідіотів, які здійснюють суттєвий вплив на дестабілізацію України, з будь-яких питань мовних, в тому числі як радикальної українізації так і щодо захисту російської, і одну і іншу крайність, та взагалі будь-яку крайність (як інфу про правопорушення за участю ТЦК) можуть використовувати в інтересах імперської політики рф: "розділяй і володарюй".
показати весь коментар
31.10.2025 12:31 Відповісти
світле майбутнє України можливе виключно без зе-срані
показати весь коментар
31.10.2025 12:10 Відповісти
ЗЕ срані, любих друзів, крєпкіх хозяйствєніков, і далі по списку. Так ви дійдете до 1223 року, до битви на Калці. Єдність це енергія об'єднання, на розділенні нічого не побудуєш...
показати весь коментар
31.10.2025 12:15 Відповісти
не тре нікуди йти
без зе-срані
показати весь коментар
31.10.2025 12:16 Відповісти
тобто відділити ту частку, яка голосувала за Зе, в тому числі мобілізованих, і нехай відділяються і живуть окремо (про-угорські-російські ужгордці також)??? А хто на їх місце прийде, чи відразу здатись. Доречі таку ідею путлер підтримує.
показати весь коментар
31.10.2025 12:34 Відповісти
не перекручуй
мова виключно за владну зе-срань
ти чудово розумієш за кого саме
ті, хто обрав країну мрій та травневі шашлики вже достатньо за свій вибір заплатили, багатьох вже немає на цьому світі завдяки цьому вибору
показати весь коментар
31.10.2025 12:37 Відповісти
Я розумію, про що, але їх багато серед мобілізованих і контрактників, не залежно за те, за що вони голосували, зараз вони воюють за всіх.
показати весь коментар
31.10.2025 13:04 Відповісти
владна та навколовладна зе-срань: міндічі, чернишови, єрмаки, зе-блазень, бужанські, безуглі, тищенки, шурми, кулеби...
не тягни сову на глобус
показати весь коментар
31.10.2025 13:11 Відповісти
Швеція має все !
і високий рівень життя,
і потужний ВПК.

населення Швеції - лише 20 млн.
але вони єдині.

населення Фінляндії лише 5 млн.
і моб резерв міліон !

.
показати весь коментар
31.10.2025 12:42 Відповісти
Україна брами Європи - Швеція горище .Через нашу територію в Європу постійно входили кочівники і грабували нас - шведи самі грабували всіх довкола не боячись шо хтось на них з спини нападе ( саамів мало тай металургії якби в них не було ). Шведи як 700 років мають власну державу і побудували свою імперію - скіко ми мали власну державність і яку ми мали імперію ( ше раз шведи ті 700 років мали безперервну державність ). Такшо не порівнюйте непорівнювальне і буде вам шось там .
показати весь коментар
31.10.2025 12:57 Відповісти
То завдяки наративам про відмінність одних від інших, за мовою, політичними поглядами, чи завдяки тому що об'єднує всіх?
показати весь коментар
31.10.2025 13:06 Відповісти
Яка може бути єдність, коли найкращі гинуть без ротацій під совковим командуванням зрадників-корупціонерів, а в тилу більшає стадо узкоязичних ждунів?
показати весь коментар
31.10.2025 12:12 Відповісти
зе-срань вважає, шо принесе квітку на могилу зрадженого нею ж Героя, виголосить промову та цього для єдності доста
показати весь коментар
31.10.2025 12:15 Відповісти
Ну ще вишиванку раз на рік вдягти обов'язково.
показати весь коментар
31.10.2025 12:19 Відповісти
у зе-срані в моді косоворотка
показати весь коментар
31.10.2025 12:20 Відповісти
Какая разніца...

Вишиванка чи косоворотка, кобза чи гуслі, мова чи ізик. Головне, щоб дороги гарні були і ліхтарі світили...
Ой. А ліхтарі чомусь тепер теж не дуже світять.
показати весь коментар
31.10.2025 12:25 Відповісти
у них свої ліхтарі
їм вони добре світять, а ми ніяк не можемо припинити жерти травневі шашлики
ригаємо кров'ю, але вперто далі жремо
показати весь коментар
31.10.2025 12:27 Відповісти
Ти забув додати, що гинуть руськи "узькоязичні", як ти кажеш з РДК, ЛСР, іноземці в підрозділах ГУР
показати весь коментар
31.10.2025 12:38 Відповісти
Не буде ніякого майбутнього у міні-рашці, яку вибудовує (якщо вже не побудував) Зеленський.
показати весь коментар
31.10.2025 12:21 Відповісти
Єдність та оптімізм у розвитку України буде лише тоді ,коли зеЛайно зі своєю ригозеленою шоблою буде висіти на стовпах ,за все те лихо яке воно зробило Україні.
показати весь коментар
31.10.2025 12:25 Відповісти
Ну показатели на сегодняшний день неплохие, главное чтобы люди искренне верили в то что говорят.
показати весь коментар
31.10.2025 12:25 Відповісти
"екай" у себе в кацапів, алєнь !

.
показати весь коментар
31.10.2025 12:54 Відповісти
"Світле майбутнє" і без світла(ел.енергії).Парадокс...
показати весь коментар
31.10.2025 12:28 Відповісти
Без світла, без економіки, без інвестицій, без промисловості, без нормального бізнеса, без державної суб'єктності...
Зате з захмарними боргами, з обмеженим суверенітетом, з корупцією, з диктатурою і з купою обіцянок-цяцянок.
показати весь коментар
31.10.2025 12:35 Відповісти
Опитування проводили у Верховній Раді.
показати весь коментар
31.10.2025 12:39 Відповісти
Им что Зеля колумбийской дряни отсыпал? Попёр из них единый оптимизм.
показати весь коментар
31.10.2025 13:08 Відповісти
Об'єднуватись з ким - з тими хто при владі веде бізнес з мишебратьями на крові, обкрадає українців і виводить бабки в офшори і з тими хто підтримує цю владу і збирається за неї голосувати на наступних виборах (бо вже ж зачищають інформаційне поле від неугодних)?
показати весь коментар
31.10.2025 13:58 Відповісти
 
 