63% украинцев верят в единство нации, а 56% оптимистично оценивают будущее страны, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

63% респондентов считают, что украинцы преодолевают противоречия и движутся к сплоченной нации, а 56% оптимистично оценивают будущее Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

Единение среди украинцев

Согласно данным КМИС, более двух третей опрошенных (63%) убеждены, что украинцы преодолевают внутренние противоречия, тогда как 30% считают, что общество разделяется.

Исследователи зафиксировали рост оптимизма среди граждан после спада, наблюдавшегося с 2022 по май 2025 года. Если в мае только 43% верили в процветающее будущее страны, то в начале октября этот показатель вырос до 56%.

В региональном разрезе тенденция положительная по всей Украине, хотя на Западе уровень оптимизма несколько ниже и там зафиксировано незначительное снижение процента тех, кто считает, что страна движется к единству.

Будущее Украины через 10 лет?

Среди всех возрастных групп также наблюдается рост веры в лучшее будущее, однако самые молодые респонденты (18-29 лет) остаются более пессимистичными. Так, только 49% из них считают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной, тогда как среди старших украинцев этот показатель достигает 60%.

Опрос также показал связь между пессимистическими настроениями и готовностью к территориальным уступкам. Среди тех, кто не верит в будущее страны, 42% готовы признать оккупированные территории частью России, тогда как среди оптимистов - только 22%.

Комментарий Грушецкого

"Нарратив о "мрачном и безрадостном будущем Украины" деморализует людей и усиливает мнение, что нет смысла сопротивляться врагу. И мы видим, что действительно те, кто пессимистично смотрит в будущее Украины, в значительно большей степени готовы даже к капитуляции. Поэтому распространение такого нарратива наносит серьезный удар по безопасности Украины", - отметилисполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

