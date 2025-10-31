Знищено та уражено ключові системи ППО РФ "БУК-М3" та "НЕБО-У" у Ростовській області, - ССО. ФОТО
У ніч на 28 вересня ССО у взаємодії з повстанським рухом у РФ "Черная Искра" провели спецоперацію, в ході якої було знищено ЗРК "БУК-М3" та уражено РЛС "НЕБО-У".
про це повідомляє телеграм-канал Сил спеціальних операцій.
У Ростовській області на металобрухт перетворилися зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3" та радіолокаційна станція раннього виявлення "НЕБО-У".
Вартість кожного з комплексів вимірюється кількома сотнями мільйонів доларів. "БУК-М3" здатний уражати цілі на відстані до 80 км, а "НЕБО-У" виявляти винищувачі на відстані до 400 км. Обидві системи становили велику загрозу для роботи бойові авіації України у прифронтовій зоні та перешкоджали українським "deep strike" ударам, але конкретно ці комплекси – більше не будуть.
ССО України продовжують завдати важкі та критичні для ворога удари, що крок за кроком наближають цілковиту російську знемогу.
Зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3"
Зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3" - це новітня модифікація російської мобільної зенітної ракетної системи середньої дальності сімейства "Бук". Призначений для ураження літаків, вертольотів, крилатих ракет, безпілотників та інших повітряних цілей на малих і середніх висотах.
Основні характеристики
-
Дальність ураження: до 70 км (за деякими даними — до 100 км)
-
Висота ураження: до 35 км
-
Швидкість цілі: до 3 000 м/с
-
Тип ракет: 9М317М або нові 9М317МА з активною головкою самонаведення
-
Кількість ракет на пусковій установці: 12 (замість 4 у попередніх версіях)
Особливості
-
Радикально оновлена електроніка й РЛС
-
Можливість одночасно супроводжувати та уражати кілька цілей
-
Підвищена стійкість до радіоелектронної боротьби
-
Автономність роботи кожної бойової машини
"БУК-М3" активно застосовується Росією у війні проти України для прикриття військ і об’єктів від ударів авіації та БПЛА. Українські Сили оборони вже неодноразово знищували ці комплекси, зокрема у взаємодії з повстанськими рухами на території РФ.
Радіолокаційна станція раннього виявлення "НЕБО-У"
Комплекс "Небо-У" є сучасною радіолокаційною станцією дальнього діапазону, призначеною для виявлення та відстеження повітряних цілей на великих відстанях. Вона є важливою частиною протиповітряної оборони, забезпечуючи моніторинг повітряного простору та своєчасне оповіщення про потенційні загрози.
"Небо-У" забезпечує комплексну інформацію про повітряну обстановку, що дозволяє силам ППО ефективно реагувати на будь-які загрози.
