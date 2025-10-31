Знищено та уражено ключові системи ППО РФ "БУК-М3" та "НЕБО-У" у Ростовській області, - ССО. ФОТО

У ніч на 28 вересня ССО у взаємодії з повстанським рухом у РФ "Черная Искра" провели спецоперацію, в ході якої було знищено ЗРК "БУК-М3" та уражено РЛС "НЕБО-У".

У Ростовській області на металобрухт перетворилися зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3" та радіолокаційна станція раннього виявлення "НЕБО-У".

Вартість кожного з комплексів вимірюється кількома сотнями мільйонів доларів. "БУК-М3" здатний уражати цілі на відстані до 80 км, а "НЕБО-У" виявляти винищувачі на відстані до 400 км. Обидві системи становили велику загрозу для роботи бойові авіації України у прифронтовій зоні та перешкоджали українським "deep strike" ударам, але конкретно ці комплекси – більше не будуть.

ССО України продовжують завдати важкі та критичні для ворога удари, що крок за кроком наближають цілковиту російську знемогу.

Зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3"

Зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3" - це новітня модифікація російської мобільної зенітної ракетної системи середньої дальності сімейства "Бук". Призначений для ураження літаків, вертольотів, крилатих ракет, безпілотників та інших повітряних цілей на малих і середніх висотах.

Основні характеристики

Дальність ураження: до 70 км (за деякими даними — до 100 км)

Висота ураження: до 35 км

Швидкість цілі: до 3 000 м/с

Тип ракет: 9М317М або нові 9М317МА з активною головкою самонаведення

Кількість ракет на пусковій установці: 12 (замість 4 у попередніх версіях)

Особливості

Радикально оновлена електроніка й РЛС

Можливість одночасно супроводжувати та уражати кілька цілей

Підвищена стійкість до радіоелектронної боротьби

Автономність роботи кожної бойової машини

"БУК-М3" активно застосовується Росією у війні проти України для прикриття військ і об’єктів від ударів авіації та БПЛА. Українські Сили оборони вже неодноразово знищували ці комплекси, зокрема у взаємодії з повстанськими рухами на території РФ.

Радіолокаційна станція раннього виявлення "НЕБО-У"

Комплекс "Небо-У" є сучасною радіолокаційною станцією дальнього діапазону, призначеною для виявлення та відстеження повітряних цілей на великих відстанях. Вона є важливою частиною протиповітряної оборони, забезпечуючи моніторинг повітряного простору та своєчасне оповіщення про потенційні загрози.

"Небо-У" забезпечує комплексну інформацію про повітряну обстановку, що дозволяє силам ППО ефективно реагувати на будь-які загрози.

