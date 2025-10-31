Уничтожены и поражены ключевые системы ПВО РФ "БУК-М3" и "НЕБО-У" в Ростовской области, - ССО. ФОТО

В ночь на 28 сентября ССО во взаимодействии с повстанческим движением в РФ "Черная Искра" провели спецоперацию, в ходе которой был уничтожен ЗРК "БУК-М3" и поражена РЛС "НЕБО-У".

В Ростовской области в металлолом превратились зенитно-ракетный комплекс "БУК-М3" и радиолокационная станция раннего обнаружения "НЕБО-У".

Стоимость каждого из комплексов измеряется несколькими сотнями миллионов долларов. "БУК-М3" способен поражать цели на расстоянии до 80 км, а "НЕБО-У" обнаруживать истребители на расстоянии до 400 км. Обе системы представляли большую угрозу для работы боевой авиации Украины в прифронтовой зоне и препятствовали украинским "deep strike" ударам, но конкретно эти комплексы – больше не будут.

ССО Украины продолжают наносить тяжелые и критические для врага удары, которые шаг за шагом приближают полное поражение России.

Зенитно-ракетный комплекс "БУК-М3"

Зенитно-ракетный комплекс "БУК-М3" - это новейшая модификация российской мобильной зенитной ракетной системы средней дальности семейства "Бук". Предназначен для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет, беспилотников и других воздушных целей на малых и средних высотах.

Основные характеристики

Дальность поражения: до 70 км (по некоторым данным — до 100 км)

Высота поражения: до 35 км

Скорость цели: до 3 000 м/с

Тип ракет: 9М317М или новые 9М317МА с активной головкой самонаведения

Количество ракет на пусковой установке: 12 (вместо 4 в предыдущих версиях)

Особенности

Радикально обновленная электроника и РЛС

Возможность одновременно сопровождать и поражать несколько целей

Повышенная устойчивость к радиоэлектронной борьбе

Автономность работы каждой боевой машины

"БУК-М3" активно применяется Россией в войне против Украины для прикрытия войск и объектов от ударов авиации и БПЛА. Украинские Силы обороны уже неоднократно уничтожали эти комплексы, в частности во взаимодействии с повстанческими движениями на территории РФ.

Радиолокационная станция раннего обнаружения "НЕБО-У"

Комплекс "Небо-У" является современной радиолокационной станцией дальнего диапазона, предназначенной для обнаружения и отслеживания воздушных целей на больших расстояниях. Она является важной частью противовоздушной обороны, обеспечивая мониторинг воздушного пространства и своевременное оповещение о потенциальных угрозах.

"Небо-У" обеспечивает комплексную информацию о воздушной обстановке, что позволяет силам ПВО эффективно реагировать на любые угрозы.

