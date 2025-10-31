Канада вивчає, як її зброя потрапила до Росії, - МЗС країни

Канада перевіряє інформацію ЗМІ про те, що зброя їхнього виробництва опинилася у Росії.

Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Будь-які порушення імпортно-експортного законодавства розглядатимуться дуже ретельно. Наша система експортного контролю військових товарів - одна із найкращих у світі, тож ми відстежуватимемо й вивчатимемо ці підозри дуже уважно", - зазначила вона.

За словами міністерки, вивчення цього питання вже розпочато.

Що передувало?

Раніше видання Global News оприлюднило матеріал, в якому розповіло, що попри санкції, що забороняються військовий експорт до Росії, канадська вогнепальна зброя все одно опиняється у РФ.

У російських соцмережах, за даними журналістів, публікували фото гвинтівок, виготовлених у Канаді.





МЗС Канади, йшлося в матеріалі, пояснило наявність підсанкційної зброї у Росії тим, що її могли захопити на полі бою.

Президент компанії Cadex, що виготовляє снайперські гвинтівки, заявив, що компанія дотримується санкційного законодавства.

