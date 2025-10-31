Канада вивчає, як її зброя потрапила до Росії, - МЗС країни
Канада перевіряє інформацію ЗМІ про те, що зброя їхнього виробництва опинилася у Росії.
Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Будь-які порушення імпортно-експортного законодавства розглядатимуться дуже ретельно. Наша система експортного контролю військових товарів - одна із найкращих у світі, тож ми відстежуватимемо й вивчатимемо ці підозри дуже уважно", - зазначила вона.
За словами міністерки, вивчення цього питання вже розпочато.
Що передувало?
Раніше видання Global News оприлюднило матеріал, в якому розповіло, що попри санкції, що забороняються військовий експорт до Росії, канадська вогнепальна зброя все одно опиняється у РФ.
У російських соцмережах, за даними журналістів, публікували фото гвинтівок, виготовлених у Канаді.
МЗС Канади, йшлося в матеріалі, пояснило наявність підсанкційної зброї у Росії тим, що її могли захопити на полі бою.
Президент компанії Cadex, що виготовляє снайперські гвинтівки, заявив, що компанія дотримується санкційного законодавства.
таке враження що підрозділи ЗСУ які були озброєні саме новим західним озброєнням для того туди і послали ..щоб частину втратити , а іншу під шумок здати
Оманська Гнида на те і Гнида Оманська