УКР
Канадська зброя у Росії
Канада вивчає, як її зброя потрапила до Росії, - МЗС країни

Канада перевіряє інформацію ЗМІ про те, що зброя їхнього виробництва опинилася у Росії.

Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Будь-які порушення імпортно-експортного законодавства розглядатимуться дуже ретельно. Наша система експортного контролю військових товарів - одна із найкращих у світі, тож ми відстежуватимемо й вивчатимемо ці підозри дуже уважно", - зазначила вона.

За словами міністерки, вивчення цього питання вже розпочато.

Що передувало?

Раніше видання Global News оприлюднило матеріал, в якому розповіло, що попри санкції, що забороняються військовий експорт до Росії, канадська вогнепальна зброя все одно опиняється у РФ.

У російських соцмережах, за даними журналістів, публікували фото гвинтівок, виготовлених у Канаді.

Канадська зброя опинилася в Росії. Що кажуть в Оттаві?

МЗС Канади, йшлося в матеріалі, пояснило наявність підсанкційної зброї у Росії тим, що її могли захопити на полі бою.

Президент компанії Cadex, що виготовляє снайперські гвинтівки, заявив, що компанія дотримується санкційного законодавства.

Автор: 

Канада (2274) зброя (7822) росія (68754)
Нігуя собі - дєвки пляшут
показати весь коментар
31.10.2025 13:47 Відповісти
Головне в процесі розслідування не вийти на самих себе. Якими ж треба бути тупими, щоб затрофеїну кацапами після вигнання з Курщини канадську зброю тепер пред'являти як падлянку Канади? Нахрена було в ту Курщину пхатися? Зе думав, що кацапський плєбс скине пуйла з трона після цього? Стратєги мля...
показати весь коментар
31.10.2025 14:21 Відповісти
В курській авантюрі потрапило до московитів багато чого і все дякуючи сирку і зе-Лупі.
показати весь коментар
31.10.2025 14:00 Відповісти
там американські Бредлі цілісіньки дістались

таке враження що підрозділи ЗСУ які були озброєні саме новим західним озброєнням для того туди і послали ..щоб частину втратити , а іншу під шумок здати
показати весь коментар
31.10.2025 14:06 Відповісти
не переживайте.. при Курській операції там техніки кинули дохера і трохи

Оманська Гнида на те і Гнида Оманська
показати весь коментар
31.10.2025 14:05 Відповісти
Так же само як зараз в Одесі продають дорогу рибу, крабів і ікру із Сосії. Срали всі на всі ці санкції. Санкції тільки проти лохів вводять
показати весь коментар
31.10.2025 14:20 Відповісти
 
 