Новости Канадское оружие в России
Канада изучает, как ее оружие попало в Россию, - МИД страны

Канада проверяет информацию СМИ о том, что оружие их производства оказалось в России.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Любые нарушения импортно-экспортного законодательства будут рассматриваться очень тщательно. Наша система экспортного контроля военных товаров - одна из лучших в мире, поэтому мы будем отслеживать и изучать эти подозрения очень внимательно", - отметила она.

По словам министра, изучение этого вопроса уже начато.

Читайте: Трамп заявил о повышении пошлин для Канады еще на 10%

Что предшествовало?

Ранее издание Global News обнародовало материал, в котором рассказало, что, несмотря на санкции, запрещающие военный экспорт в Россию, канадское огнестрельное оружие все равно попадает в РФ.

В российских соцсетях, по данным журналистов, публиковали фото винтовок, изготовленных в Канаде.

Канадское оружие оказалось в России. Что говорят в Оттаве?
Канадское оружие оказалось в России. Что говорят в Оттаве?

МИД Канады, говорилось в материале, объяснило наличие подсанкционного оружия в России тем, что его могли захватить на поле боя.

Президент компании Cadex, производящей снайперские винтовки, заявил, что компания соблюдает санкционное законодательство.

Читайте: Канада отменила передачу отремонтированной бронетехники Украине и расторгла предварительный контракт на $250 млн, - CBC

Канада (2144) оружие (10517) россия (97886)
Нігуя собі - дєвки пляшут
31.10.2025 13:47 Ответить
Головне в процесі розслідування не вийти на самих себе. Якими ж треба бути тупими, щоб затрофеїну кацапами після вигнання з Курщини канадську зброю тепер пред'являти як падлянку Канади? Нахрена було в ту Курщину пхатися? Зе думав, що кацапський плєбс скине пуйла з трона після цього? Стратєги мля...
31.10.2025 14:21 Ответить
В курській авантюрі потрапило до московитів багато чого і все дякуючи сирку і зе-Лупі.
31.10.2025 14:00 Ответить
там американські Бредлі цілісіньки дістались

таке враження що підрозділи ЗСУ які були озброєні саме новим західним озброєнням для того туди і послали ..щоб частину втратити , а іншу під шумок здати
31.10.2025 14:06 Ответить
не переживайте.. при Курській операції там техніки кинули дохера і трохи

Оманська Гнида на те і Гнида Оманська
31.10.2025 14:05 Ответить
Так же само як зараз в Одесі продають дорогу рибу, крабів і ікру із Сосії. Срали всі на всі ці санкції. Санкції тільки проти лохів вводять
31.10.2025 14:20 Ответить
через міндича
31.10.2025 14:53 Ответить
 
 