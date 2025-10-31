Канада изучает, как ее оружие попало в Россию, - МИД страны

Канада проверяет информацию СМИ о том, что оружие их производства оказалось в России.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Любые нарушения импортно-экспортного законодательства будут рассматриваться очень тщательно. Наша система экспортного контроля военных товаров - одна из лучших в мире, поэтому мы будем отслеживать и изучать эти подозрения очень внимательно", - отметила она.

По словам министра, изучение этого вопроса уже начато.

Что предшествовало?

Ранее издание Global News обнародовало материал, в котором рассказало, что, несмотря на санкции, запрещающие военный экспорт в Россию, канадское огнестрельное оружие все равно попадает в РФ.

В российских соцсетях, по данным журналистов, публиковали фото винтовок, изготовленных в Канаде.





МИД Канады, говорилось в материале, объяснило наличие подсанкционного оружия в России тем, что его могли захватить на поле боя.

Президент компании Cadex, производящей снайперские винтовки, заявил, что компания соблюдает санкционное законодательство.

