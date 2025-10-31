Канада изучает, как ее оружие попало в Россию, - МИД страны
Канада проверяет информацию СМИ о том, что оружие их производства оказалось в России.
Об этом заявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Любые нарушения импортно-экспортного законодательства будут рассматриваться очень тщательно. Наша система экспортного контроля военных товаров - одна из лучших в мире, поэтому мы будем отслеживать и изучать эти подозрения очень внимательно", - отметила она.
По словам министра, изучение этого вопроса уже начато.
Что предшествовало?
Ранее издание Global News обнародовало материал, в котором рассказало, что, несмотря на санкции, запрещающие военный экспорт в Россию, канадское огнестрельное оружие все равно попадает в РФ.
В российских соцсетях, по данным журналистов, публиковали фото винтовок, изготовленных в Канаде.
МИД Канады, говорилось в материале, объяснило наличие подсанкционного оружия в России тем, что его могли захватить на поле боя.
Президент компании Cadex, производящей снайперские винтовки, заявил, что компания соблюдает санкционное законодательство.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
таке враження що підрозділи ЗСУ які були озброєні саме новим західним озброєнням для того туди і послали ..щоб частину втратити , а іншу під шумок здати
Оманська Гнида на те і Гнида Оманська