Росія не зможе збільшити виробництво дронів і КАБ через санкції, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує збільшити виробництво FPV-дронів і КАБ, проте Україна не бачить у них таких можливостей через санкції проти підприємств.

Про це він сказав на брифінгу

"По нашим даним, вони розраховують на бюджет наступного року 210 мільярдів на 2026 рік… Вони хочуть збільшувати БПЛА FPV, інші. Вони хочуть збільшувати КАБ. Ми не бачимо збільшування. Уже зараз не бачимо можливості. Не тільки через гроші, а й через санкціонування підприємств", - сказав Зеленський.

Що передувало?

  • 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
  • 24 жовтня стало відомо, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

Зеленський Володимир (26013) росія (68754) дрони (6239) КАБ (459)
+8
По-перше, Росія вже збільшила виробництво дронів та КАБ, на відміну від ЗЄ-шапітолію.
По-друге, вірити Зеленському - себе не поважати.
31.10.2025 14:36 Відповісти
+7
Я то думаю чому КАБи вже долітають до Дніпра, а шахедів можуть запускати по 500-650 за ніч. А це завдяки санкціям така перемога.
31.10.2025 14:40 Відповісти
+6
А ФЛАМИНГО ДЕ?
У них когда будет брачный сезон?
Когда они размножаться начнут наконец?
31.10.2025 14:33 Відповісти
А ФЛАМИНГО ДЕ?
У них когда будет брачный сезон?
Когда они размножаться начнут наконец?
31.10.2025 14:33 Відповісти
У 2026 році Україна зможе виробляти 20 млн дронів, якщо партнери профінансують. (Шмигаль)
31.10.2025 14:34 Відповісти
Прям оракул - татари в Єлабузі ше 2 заводи розклали на Шахеди
31.10.2025 14:35 Відповісти
По-перше, Росія вже збільшила виробництво дронів та КАБ, на відміну від ЗЄ-шапітолію.
По-друге, вірити Зеленському - себе не поважати.
31.10.2025 14:36 Відповісти
Шашликишашликишашликишашликишаш....
31.10.2025 14:38 Відповісти
Я то думаю чому КАБи вже долітають до Дніпра, а шахедів можуть запускати по 500-650 за ніч. А це завдяки санкціям така перемога.
31.10.2025 14:40 Відповісти
Навіть якщо так, хоча це під великим сумнівом. Їм і того що мають вистачає.
31.10.2025 14:40 Відповісти
Що він не скаже все виходить навпаки ,комплектуючі постачає Китай для рашиських дронів і ракет пора вже усідомити горе президент, де три тисячі ракет які ти обіцяв ?
31.10.2025 14:40 Відповісти
Обісцяв? Та мало що він обісцяв
31.10.2025 14:50 Відповісти
Все буде добре, все буде добре... 650 шахедів і 50 ракет - це кацапи слабнуть, слабнуть... перемога близько... оркоімперія розпадається... ми будемо в Євросоюзі й НАТО... Китай хоче забрати Сибір... все буде добре... ось проходьте лягайте сюди, шию покладіть рівно... все буде добре...
31.10.2025 14:42 Відповісти
І розслабтеся, розслабтеся...
31.10.2025 14:57 Відповісти
Де наші КАБи обіцяні ще рік тому,брехло прокляте?
31.10.2025 14:56 Відповісти
просто чудово, значить буде десь 200+ кабів на добу, які останні півтора роки
31.10.2025 14:57 Відповісти
Як казав Арестович, ракет вже не залишилось.
31.10.2025 15:03 Відповісти
кінчений день .. якийсь ******** словесний понос Оманської Гниди
31.10.2025 15:04 Відповісти
Володя, кому ти тут заливаєш!
Ти власне виробництво хоча б чогось вже налагодив?
Браковані міни, сирі порохові заряди до мін, дрони, половина з яких не літає.
Відосиками і макетами ракет к@ц@пів не переможеш.
31.10.2025 15:12 Відповісти
Так було задумано .
31.10.2025 15:55 Відповісти
Пі@арів і так все влаштовує
31.10.2025 15:21 Відповісти
Росія планує збільшити виробництво FPV-дронів і КАБ, проте Україна не бачить у них таких можливостей

Треба к окулісту,якщо не бачить
31.10.2025 15:31 Відповісти
Вся вьюха в стиле, а вот у кацаопв...... и т.д. Что там у кацапов и так все видят. Шахедов они в среднем по 100 штук в день могут запускать легко. Они уже прописались у нас. Кабы до Днепра и Харькова долетают. Балистика и кинжалы тоже никак не закончатся. Пол страны без света и отопления сдит. У нас что? Какие там у нас виробничі потужності за 4 года войны?
31.10.2025 15:45 Відповісти
Ось він, найпотужніший експерт,який колись всіх кликав на шашлики, бо знав, що нападу не буде.Ге обдурив?
31.10.2025 15:47 Відповісти
Ти **** непередбачувана , як ти можеш передбачити що завтра буде на москальщині ?
31.10.2025 15:54 Відповісти
 
 