Росія не зможе збільшити виробництво дронів і КАБ через санкції, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує збільшити виробництво FPV-дронів і КАБ, проте Україна не бачить у них таких можливостей через санкції проти підприємств.

Про це він сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

"По нашим даним, вони розраховують на бюджет наступного року 210 мільярдів на 2026 рік… Вони хочуть збільшувати БПЛА FPV, інші. Вони хочуть збільшувати КАБ. Ми не бачимо збільшування. Уже зараз не бачимо можливості. Не тільки через гроші, а й через санкціонування підприємств", - сказав Зеленський.

Що передувало?

23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

24 жовтня стало відомо, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

