Росія не зможе збільшити виробництво дронів і КАБ через санкції, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує збільшити виробництво FPV-дронів і КАБ, проте Україна не бачить у них таких можливостей через санкції проти підприємств.
Про це він сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".
"По нашим даним, вони розраховують на бюджет наступного року 210 мільярдів на 2026 рік… Вони хочуть збільшувати БПЛА FPV, інші. Вони хочуть збільшувати КАБ. Ми не бачимо збільшування. Уже зараз не бачимо можливості. Не тільки через гроші, а й через санкціонування підприємств", - сказав Зеленський.
Що передувало?
- 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
- 24 жовтня стало відомо, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.
Топ коментарі
+8 Герхард
показати весь коментар31.10.2025 14:36 Відповісти Посилання
+7 Alex Rozhenko #597231
показати весь коментар31.10.2025 14:40 Відповісти Посилання
+6 Галина Боброва #582785
показати весь коментар31.10.2025 14:33 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У них когда будет брачный сезон?
Когда они размножаться начнут наконец?
По-друге, вірити Зеленському - себе не поважати.
Ти власне виробництво хоча б чогось вже налагодив?
Браковані міни, сирі порохові заряди до мін, дрони, половина з яких не літає.
Відосиками і макетами ракет к@ц@пів не переможеш.
Треба к окулісту,якщо не бачить