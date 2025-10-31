РУС
Россия не сможет увеличить производство дронов и КАБ из-за санкций, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует увеличить производство FPV-дронов и КАБ, однако Украина не видит в них таких возможностей из-за санкций против предприятий.

Об этом он сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "І-У".

"По нашим данным, они рассчитывают на бюджет следующего года 210 миллиардов на 2026 год... Они хотят увеличивать БПЛА FPV, другие. Они хотят увеличивать КАБ. Мы не видим увеличения. Уже сейчас не видим возможности. Не только из-за денег, но и из-за санкционирования предприятий", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне понимают, что проигрывают Купянск, поэтому сосредоточились на Покровске, - Зеленский

Что предшествовало?

  • 23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
  • 24 октября стало известно, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Покровске сложная. РФ сосредоточила 170 тыс. военных, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (22446) россия (97886) дроны (5278) КАБ (458)
Топ комментарии
+6
По-перше, Росія вже збільшила виробництво дронів та КАБ, на відміну від ЗЄ-шапітолію.
По-друге, вірити Зеленському - себе не поважати.
показать весь комментарий
31.10.2025 14:36 Ответить
+5
А ФЛАМИНГО ДЕ?
У них когда будет брачный сезон?
Когда они размножаться начнут наконец?
показать весь комментарий
31.10.2025 14:33 Ответить
+5
У 2026 році Україна зможе виробляти 20 млн дронів, якщо партнери профінансують. (Шмигаль)
показать весь комментарий
31.10.2025 14:34 Ответить
Прям оракул - татари в Єлабузі ше 2 заводи розклали на Шахеди
показать весь комментарий
31.10.2025 14:35 Ответить
Шашликишашликишашликишашликишаш....
показать весь комментарий
31.10.2025 14:38 Ответить
Я то думаю чому КАБи вже долітають до Дніпра, а шахедів можуть запускати по 500-650 за ніч. А це завдяки санкціям така перемога.
показать весь комментарий
31.10.2025 14:40 Ответить
Навіть якщо так, хоча це під великим сумнівом. Їм і того що мають вистачає.
показать весь комментарий
31.10.2025 14:40 Ответить
Що він не скаже все виходить навпаки ,комплектуючі постачає Китай для рашиських дронів і ракет пора вже усідомити горе президент, де три тисячі ракет які ти обіцяв ?
показать весь комментарий
31.10.2025 14:40 Ответить
Обісцяв? Та мало що він обісцяв
показать весь комментарий
31.10.2025 14:50 Ответить
Все буде добре, все буде добре... 650 шахедів і 50 ракет - це кацапи слабнуть, слабнуть... перемога близько... оркоімперія розпадається... ми будемо в Євросоюзі й НАТО... Китай хоче забрати Сибір... все буде добре... ось проходьте лягайте сюди, шию покладіть рівно... все буде добре...
показать весь комментарий
31.10.2025 14:42 Ответить
І розслабтеся, розслабтеся...
показать весь комментарий
31.10.2025 14:57 Ответить
Де наші КАБи обіцяні ще рік тому,брехло прокляте?
показать весь комментарий
31.10.2025 14:56 Ответить
просто чудово, значить буде десь 200+ кабів на добу, які останні півтора роки
показать весь комментарий
31.10.2025 14:57 Ответить
Як казав Арестович, ракет вже не залишилось.
показать весь комментарий
31.10.2025 15:03 Ответить
кінчений день .. якийсь ******** словесний понос Оманської Гниди
показать весь комментарий
31.10.2025 15:04 Ответить
Володя, кому ти тут заливаєш!
Ти власне виробництво хоча б чогось вже налагодив?
Браковані міни, сирі порохові заряди до мін, дрони, половина з яких не літає.
Відосиками і макетами ракет к@ц@пів не переможеш.
показать весь комментарий
31.10.2025 15:12 Ответить
Пі@арів і так все влаштовує
показать весь комментарий
31.10.2025 15:21 Ответить
 
 