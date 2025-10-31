Россия не сможет увеличить производство дронов и КАБ из-за санкций, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует увеличить производство FPV-дронов и КАБ, однако Украина не видит в них таких возможностей из-за санкций против предприятий.

Об этом он сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "І-У".

"По нашим данным, они рассчитывают на бюджет следующего года 210 миллиардов на 2026 год... Они хотят увеличивать БПЛА FPV, другие. Они хотят увеличивать КАБ. Мы не видим увеличения. Уже сейчас не видим возможности. Не только из-за денег, но и из-за санкционирования предприятий", - сказал Зеленский.

Что предшествовало?

23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

24 октября стало известно, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

