Обмеження Китаю створило критичну ситуацію з FPV-дронами, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в певний момент виникла критична ситуація із закупівлею FPV-дронів через обмеження експорту з Китаю, яке вплинуло на ринок Європейського Союзу.

"Було дуже критично в якийсь момент коли наші дуже багато закупали FPV з ринку Європейського Союзу, тому я би не сказав, що Китай діяв точково. Китай масово обмежив експорт в країни Європейського Союзу", - сказав Зеленський на брифінгу у п’ятницю.

Верховна представниця Європейського союзу Кая Каллас заявила, що КНР не вигідно завершення російсько-української війни, оскільки тоді США перенаправлять всю увагу на Пекін.

