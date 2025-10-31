Обмеження Китаю створило критичну ситуацію з FPV-дронами, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в певний момент виникла критична ситуація із закупівлею FPV-дронів через обмеження експорту з Китаю, яке вплинуло на ринок Європейського Союзу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Було дуже критично в якийсь момент коли наші дуже багато закупали FPV з ринку Європейського Союзу, тому я би не сказав, що Китай діяв точково. Китай масово обмежив експорт в країни Європейського Союзу", - сказав Зеленський на брифінгу у п’ятницю.
Верховна представниця Європейського союзу Кая Каллас заявила, що КНР не вигідно завершення російсько-української війни, оскільки тоді США перенаправлять всю увагу на Пекін.
Китай ввів обмеження на продаж комплектуючих до дронів в країни ЄС, і "дрони власного виробництва" від Міндіча різко пропали?
😆
Попри колосальні витрати Росії на дезінформацію, путін сам мимоволі допомагає Зеленському.
Його агресивні дії переконують республіканців: Москва - реальна загроза.
92% виборців-республіканців на праймеріз стурбовані вторгненням російських безпілотників до Європи, а 76% - тим, що Росія або Китай за допомогою дронів можуть атакувати США.