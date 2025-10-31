УКР
2 094 16

Обмеження Китаю створило критичну ситуацію з FPV-дронами, - Зеленський

зеленський про ситуацію у покровську

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в певний момент виникла критична ситуація із закупівлею FPV-дронів через обмеження експорту з Китаю, яке вплинуло на ринок Європейського Союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Було дуже критично в якийсь момент коли наші дуже багато закупали FPV з ринку Європейського Союзу, тому я би не сказав, що Китай діяв точково. Китай масово обмежив експорт в країни Європейського Союзу", - сказав Зеленський на брифінгу у п’ятницю.

Верховна представниця Європейського союзу Кая Каллас заявила, що КНР не вигідно завершення російсько-української війни, оскільки тоді США перенаправлять всю увагу на Пекін.

Зеленський Володимир (26013) Китай (5004) fpv-дрон (225)
+7
Ну шо Володя?
Китай ввів обмеження на продаж комплектуючих до дронів в країни ЄС, і "дрони власного виробництва" від Міндіча різко пропали?
😆
показати весь коментар
31.10.2025 15:18 Відповісти
+6
В смисле, в Україні ж наче дронів стільки, що аж треба експортувати.
показати весь коментар
31.10.2025 15:20 Відповісти
+4
А де ті дрони, які мали б вироблятися Україною, як Зєлєнскій обіцяв? Це ж було передбачувано, що на китайців надіятись не можна.
показати весь коментар
31.10.2025 15:19 Відповісти
5 хв назад переживав шо кацапи не можуть наростити виробництво дронів
показати весь коментар
31.10.2025 15:14 Відповісти
Нанюхався та генерує випадкові фрази.
показати весь коментар
31.10.2025 15:19 Відповісти
То шо? 10млн. не вийде?
показати весь коментар
31.10.2025 15:18 Відповісти
Вітальні листівочки для рашистів:

показати весь коментар
31.10.2025 15:20 Відповісти
BBC

Попри колосальні витрати Росії на дезінформацію, путін сам мимоволі допомагає Зеленському.

Його агресивні дії переконують республіканців: Москва - реальна загроза.

92% виборців-республіканців на праймеріз стурбовані вторгненням російських безпілотників до Європи, а 76% - тим, що Росія або Китай за допомогою дронів можуть атакувати США.
показати весь коментар
31.10.2025 15:21 Відповісти
Китайцы отвечают на санкции. С одной стороны это правильно, Китай легко может сделать Запад отстающей Нигерией, если им все давать. С другого боку санкции которые должны кому-то "помешать развиваться" выглядят странно.
показати весь коментар
31.10.2025 15:26 Відповісти
Китай это всего лишь выгодный сборочный цех. Технологии все на "Западе". Будет перенос производств, возможно подскочит себестоимость, но не более. Китай это всего лишь диктаторская страна, которой позволили побаловаться западными технологиями.
показати весь коментар
31.10.2025 15:39 Відповісти
Давно уже не сборочный. Западные фирмы заказывают продукцию у них, но не владеют даже отверткой на этих заводах и фабриках.
показати весь коментар
31.10.2025 15:43 Відповісти
Что такое большинство западных брендов сейчас? Это просто офисы которые продают имя.
показати весь коментар
31.10.2025 15:48 Відповісти
Уже давно нет. Немного устаревшая у вас информация. Сборочным цехом они были лет 10-15 назад. Сейчас это уже производственный цех, со своими технологиями. Сборочным цехом теперь Индия будет. Там куча нищеты, которая будет пахать за чашку масалы, но и качество будет еще хуже чем у китайцев. ЕС уже весь свой автопром в Китай переносит. Почти все электрокары, в том числе и немецкие УЖЕ там производятся. Полный цикл. Если раньше холодильник самсунг собирался в Китае из корейских комплектующих. То теперь там и вся начинка китайская. У меня один такой стоит. Два раза уже ремонтировал. (В отличии от турецкого Беко кстати). От корейцев там только шильдик.... и ценник за бренд.
показати весь коментар
31.10.2025 16:05 Відповісти
Мабуть на Україну накладені санкції раз не змогли закупити станки для виробництва комплектуючих. Чи може Україна воює з Кореєю і тому не може закупити ті мікросхеми.
показати весь коментар
31.10.2025 15:52 Відповісти
Де обмеження на ввіз в Україну чінарського хламу, яке не потрібно для функціонування критичних сфер?
показати весь коментар
31.10.2025 16:00 Відповісти
Опять кто то виноват, только не зеленомародерный.
показати весь коментар
31.10.2025 16:07 Відповісти
 
 