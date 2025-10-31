РУС
Ограничения Китая создали критическую ситуацию с FPV-дронами, - Зеленский

Зеленский о ситуации в Покровске

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в определенный момент возникла критическая ситуация с закупкой FPV-дронов из-за ограничения экспорта из Китая, которое повлияло на рынок Европейского Союза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Было очень критично в какой-то момент, когда наши очень много закупали FPV с рынка Европейского Союза, поэтому я бы не сказал, что Китай действовал точечно. Китай массово ограничил экспорт в страны Европейского Союза", - сказал Зеленский на брифинге в пятницу.

Верховная представительница Европейского союза Кая Каллас заявила, что КНР не выгодно завершение российско-украинской войны, поскольку тогда США перенаправят все внимание на Пекин.

Зеленский Владимир (22446) Китай (3244) fvp-дрон (220)
Топ комментарии
+8
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
5 хв назад переживав шо кацапи не можуть наростити виробництво дронів
показать весь комментарий
31.10.2025 15:14 Ответить
Нанюхався та генерує випадкові фрази.
показать весь комментарий
31.10.2025 15:19 Ответить
То шо? 10млн. не вийде?
показать весь комментарий
31.10.2025 15:18 Ответить
Вітальні листівочки для рашистів:

показать весь комментарий
31.10.2025 15:20 Ответить
BBC

Попри колосальні витрати Росії на дезінформацію, путін сам мимоволі допомагає Зеленському.

Його агресивні дії переконують республіканців: Москва - реальна загроза.

92% виборців-республіканців на праймеріз стурбовані вторгненням російських безпілотників до Європи, а 76% - тим, що Росія або Китай за допомогою дронів можуть атакувати США.
показать весь комментарий
31.10.2025 15:21 Ответить
Китайцы отвечают на санкции. С одной стороны это правильно, Китай легко может сделать Запад отстающей Нигерией, если им все давать. С другого боку санкции которые должны кому-то "помешать развиваться" выглядят странно.
показать весь комментарий
31.10.2025 15:26 Ответить
Китай это всего лишь выгодный сборочный цех. Технологии все на "Западе". Будет перенос производств, возможно подскочит себестоимость, но не более. Китай это всего лишь диктаторская страна, которой позволили побаловаться западными технологиями.
показать весь комментарий
31.10.2025 15:39 Ответить
Давно уже не сборочный. Западные фирмы заказывают продукцию у них, но не владеют даже отверткой на этих заводах и фабриках.
показать весь комментарий
31.10.2025 15:43 Ответить
Что такое большинство западных брендов сейчас? Это просто офисы которые продают имя.
показать весь комментарий
31.10.2025 15:48 Ответить
Уже давно нет. Немного устаревшая у вас информация. Сборочным цехом они были лет 10-15 назад. Сейчас это уже производственный цех, со своими технологиями. Сборочным цехом теперь Индия будет. Там куча нищеты, которая будет пахать за чашку масалы, но и качество будет еще хуже чем у китайцев. ЕС уже весь свой автопром в Китай переносит. Почти все электрокары, в том числе и немецкие УЖЕ там производятся. Полный цикл. Если раньше холодильник самсунг собирался в Китае из корейских комплектующих. То теперь там и вся начинка китайская. У меня один такой стоит. Два раза уже ремонтировал. (В отличии от турецкого Беко кстати). От корейцев там только шильдик.... и ценник за бренд.
показать весь комментарий
31.10.2025 16:05 Ответить
Мабуть на Україну накладені санкції раз не змогли закупити станки для виробництва комплектуючих. Чи може Україна воює з Кореєю і тому не може закупити ті мікросхеми.
показать весь комментарий
31.10.2025 15:52 Ответить
Де обмеження на ввіз в Україну чінарського хламу, яке не потрібно для функціонування критичних сфер?
показать весь комментарий
31.10.2025 16:00 Ответить
Опять кто то виноват, только не зеленомародерный.
показать весь комментарий
31.10.2025 16:07 Ответить
 
 