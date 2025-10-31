Ограничения Китая создали критическую ситуацию с FPV-дронами, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в определенный момент возникла критическая ситуация с закупкой FPV-дронов из-за ограничения экспорта из Китая, которое повлияло на рынок Европейского Союза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Было очень критично в какой-то момент, когда наши очень много закупали FPV с рынка Европейского Союза, поэтому я бы не сказал, что Китай действовал точечно. Китай массово ограничил экспорт в страны Европейского Союза", - сказал Зеленский на брифинге в пятницу.

Верховная представительница Европейского союза Кая Каллас заявила, что КНР не выгодно завершение российско-украинской войны, поскольку тогда США перенаправят все внимание на Пекин.

