Ограничения Китая создали критическую ситуацию с FPV-дронами, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в определенный момент возникла критическая ситуация с закупкой FPV-дронов из-за ограничения экспорта из Китая, которое повлияло на рынок Европейского Союза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Было очень критично в какой-то момент, когда наши очень много закупали FPV с рынка Европейского Союза, поэтому я бы не сказал, что Китай действовал точечно. Китай массово ограничил экспорт в страны Европейского Союза", - сказал Зеленский на брифинге в пятницу.
Верховная представительница Европейского союза Кая Каллас заявила, что КНР не выгодно завершение российско-украинской войны, поскольку тогда США перенаправят все внимание на Пекин.
Китай ввів обмеження на продаж комплектуючих до дронів в країни ЄС, і "дрони власного виробництва" від Міндіча різко пропали?
😆
Попри колосальні витрати Росії на дезінформацію, путін сам мимоволі допомагає Зеленському.
Його агресивні дії переконують республіканців: Москва - реальна загроза.
92% виборців-республіканців на праймеріз стурбовані вторгненням російських безпілотників до Європи, а 76% - тим, що Росія або Китай за допомогою дронів можуть атакувати США.