Новини Манько оприлюднив військові карти
1 551 15

Військові карти, які полковник Манько опублікував у TikTok, не розкривають дані операцій, - ЗСУ

У ЗСУ кажуть, що Манько не опублікував секретні військові карти

У Збройних силах України вважають, що начальник управління штурмовими підрозділами ЗСУ полковник Валентин Манько не розкрив інформацію з обмеженим доступом, опублікувавши у соцмережах фото з військовими картами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні комунікації ЗСУ на запит Суспільного.

Інформація не впливає на оборонні операції ЗСУ

В управлінні заявили, що провели фаховий аналіз фото, яку публікував Манько.

Згідно з ним, карти не розкривають просторових, часових показників операцій (бойових дій) Сил оборони України та не розкривають підрозділи, які брали в них участь.

"Відомості, відображені на картах-схемах, не передбачають витоку інформації з обмеженим доступом, у тому числі у зв’язку зі значною затримкою в часі їх публікації", - йдеться у повідомленні управління.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генштаб перевіряє фото військових секретних карт, які поширив полковник Манько

У ЗСУ додали, що пост полковника Манька у мережі TikTok не містить критичної чи чутливої інформації, а також інформації з обмеженим доступом, яка "може бути використана розвідкою противника та призвести до втрат особового складу, озброєння і техніки, розкриття планів чи замислів застосування, стану та положення Збройних Сил України або інших компонентів Сил оборони".

Що передувало

  • Напередодні полковник ЗСУ Валентин Манько опублікував у соцмережах фото з собакою, на якому видно військові мапи, на яких могли бути дані з грифом секретно.
  • Сам Валентин Манько запевнив, що це звичайна карта з Google Maps, на яку він особисто наніс позначки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Критичної ситуації на Новопавлівському напрямку немає, але йдуть дуже важкі бої, - Манько

Автор: 

карта (367) Манько Валентин (14) ЗСУ (8069)
Топ коментарі
+6
Нахєра взагалі полковнику ТікТок? Може він ще й на OnlyFan підробляє?
31.10.2025 16:39 Відповісти
+5
А що скажуть правду? Да ніколи.
31.10.2025 16:28 Відповісти
+3
А розмінування Чонгару сприяло підвищенню обороноздатності України. Вірю.
31.10.2025 16:44 Відповісти
А що скажуть правду? Да ніколи.
31.10.2025 16:28 Відповісти
Це катастрофічне порушення за яке Манько мали позбавити доступу до держтаємниці і взагалі зняти з керівної посади! Через таких людей, які відкривають ворогу наші карти, позиції, склад сил і засобів ми програємо війну! Той хто призначав Манько має йти з посади разом з Маньком! Такий хокей нам не потрібен! В ЗСУ достатньо офіцерів для призначення на високі посади!
31.10.2025 17:20 Відповісти
100%, а що пресцентр скаже ми лохи і таких берем до себе і робимо з бандюків хенералів. Мені цікаво, коли вони скажуть що трава синя- скільки відсотків повірять? Я і так знаю- не менше 73(жарт), а якщо без то 25% (це по науці) повірять тільки тому що це хтось сказав, ще 25% тому що це сказали "авторитетні особи або керівники", ще 12-15треба переконувати, але не сильно. І лише 25-30% здатні мислити, але вони не більшисть і виріше все стадо.
31.10.2025 17:23 Відповісти
🙊🙈🙉
31.10.2025 16:29 Відповісти
Хтось хотів хайп впіймати тіпа рАскрил зраду...
31.10.2025 16:36 Відповісти
Нахєра взагалі полковнику ТікТок? Може він ще й на OnlyFan підробляє?
31.10.2025 16:39 Відповісти
А розмінування Чонгару сприяло підвищенню обороноздатності України. Вірю.
31.10.2025 16:44 Відповісти
Службова невідповіднісь. Фото-відео на КСП суворо заборонено.
31.10.2025 16:46 Відповісти
Тобто собака на столі сидить з дупою на картах і на планшетах на нараді це нормально. Ок. Цікаво, а що приготували їй на обід кухарі? Чи може стейк для неї привезли з ресторану у кубіку. Ха ха ха.
31.10.2025 17:24 Відповісти
У всій цій дурнуватій ситуації є лише одна адекватна істота-собака!
31.10.2025 17:32 Відповісти
і манько і фахівці з комунікації ЗСУ кончені п...дараси
31.10.2025 17:39 Відповісти
а давайте манька нагородимо, чим він гірше від усієї зєлємської наволочі
31.10.2025 17:40 Відповісти
Полковник Їбанько
31.10.2025 17:50 Відповісти
"Закон омерти" в ЗСУ.
31.10.2025 18:06 Відповісти
 
 