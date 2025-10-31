Військові карти, які полковник Манько опублікував у TikTok, не розкривають дані операцій, - ЗСУ

У Збройних силах України вважають, що начальник управління штурмовими підрозділами ЗСУ полковник Валентин Манько не розкрив інформацію з обмеженим доступом, опублікувавши у соцмережах фото з військовими картами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні комунікації ЗСУ на запит Суспільного.

Інформація не впливає на оборонні операції ЗСУ

В управлінні заявили, що провели фаховий аналіз фото, яку публікував Манько.

Згідно з ним, карти не розкривають просторових, часових показників операцій (бойових дій) Сил оборони України та не розкривають підрозділи, які брали в них участь.

"Відомості, відображені на картах-схемах, не передбачають витоку інформації з обмеженим доступом, у тому числі у зв’язку зі значною затримкою в часі їх публікації", - йдеться у повідомленні управління.

У ЗСУ додали, що пост полковника Манька у мережі TikTok не містить критичної чи чутливої інформації, а також інформації з обмеженим доступом, яка "може бути використана розвідкою противника та призвести до втрат особового складу, озброєння і техніки, розкриття планів чи замислів застосування, стану та положення Збройних Сил України або інших компонентів Сил оборони".

Що передувало

Напередодні полковник ЗСУ Валентин Манько опублікував у соцмережах фото з собакою, на якому видно військові мапи, на яких могли бути дані з грифом секретно.

Сам Валентин Манько запевнив, що це звичайна карта з Google Maps, на яку він особисто наніс позначки.

