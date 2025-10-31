Окупаційна влада заборонила рух електромобілів через Кримський міст

Від 3 листопада 2025 року електромобілям та гібридним автомобілям буде заборонено проїзд Кримським мостом. Відповідні укази підписали губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв та призначений Росією "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов. Заборона діятиме "до особливого розпорядження".

Причини заборони

За інформацією Telegram-каналу Mash, рішення пов’язане з ризиком перевезення вибухових речовин у тягових батареях електромобілів, що, за версією окупантів, може бути використано для терактів на мосту.

Аксьонов у своїх соцмережах пояснив, що заборону запроваджено "для забезпечення безпеки". За даними агентства РБК, таке рішення є "рекомендацією антитерористичної комісії", узгодженою з силовими структурами РФ.

Альтернативний маршрут

Раніше окупаційна влада вже обмежила проїзд вантажівок Кримським мостом. Тепер електромобілям, гібридам і вантажівкам пропонується користуватися сухопутним маршрутом через окуповані території України — від Таганрога до Джанкоя, повідомив "оперативний штаб Краснодарського краю".

