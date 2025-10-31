УКР
Окупаційна влада заборонила рух електромобілів через Кримський міст

Керченський міст

Від 3 листопада 2025 року електромобілям та гібридним автомобілям буде заборонено проїзд Кримським мостом. Відповідні укази підписали губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв та призначений Росією "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов. Заборона діятиме "до особливого розпорядження".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Причини заборони

За інформацією Telegram-каналу Mash, рішення пов’язане з ризиком перевезення вибухових речовин у тягових батареях електромобілів, що, за версією окупантів, може бути використано для терактів на мосту.

Аксьонов у своїх соцмережах пояснив, що заборону запроваджено "для забезпечення безпеки". За даними агентства РБК, таке рішення є "рекомендацією антитерористичної комісії", узгодженою з силовими структурами РФ.

Читайте: ЗСУ до зими можуть завдати великого удару по Криму, - Sky News

Альтернативний маршрут

Раніше окупаційна влада вже обмежила проїзд вантажівок Кримським мостом. Тепер електромобілям, гібридам і вантажівкам пропонується користуватися сухопутним маршрутом через окуповані території України — від Таганрога до Джанкоя, повідомив "оперативний штаб Краснодарського краю".

Крим (14292) Керченський міст (541) електромобіль (776)
рішення пов'язане з ризиком перевезення вибухових речовин у тягових батареях електромобілів
логічно !

а ще можна нітрогліцерін в бензобаки заливати

.
показати весь коментар
31.10.2025 20:22 Відповісти
Не поспішайте, нітрогліцерин це наступний крок
показати весь коментар
31.10.2025 20:24 Відповісти
А якщо газобалонне обладнення стоїть, або гібрид, то можна толуол залити в баки?
показати весь коментар
31.10.2025 20:35 Відповісти
Скоріше за все це китайців нагнути, щоб холуїв з фсб не забували годувати
показати весь коментар
31.10.2025 20:23 Відповісти
від електрики дощові хробаки з землі виплигують !

це буйло казало

.
показати весь коментар
31.10.2025 20:28 Відповісти
Вiн ще стоiть? Буданова до мене, з речами!
показати весь коментар
31.10.2025 20:28 Відповісти
"міст, телеграф та вокзал треба брати ні рано, ні поздно, а в ночь"
відомий терорист ульянов (лєнін)

.
показати весь коментар
31.10.2025 20:30 Відповісти
Для цього треба робити, як лєнін - морякам та солдатам видати бухло й кокс..
показати весь коментар
31.10.2025 20:36 Відповісти
Не телеграф, а телеграм казав льонiн!
показати весь коментар
31.10.2025 20:36 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2025 20:47 Відповісти
Я так бачу, у нелюбові до електромобілів кацапня і наш Гетьманцев - єдині...
показати весь коментар
31.10.2025 20:52 Відповісти
А взагалі вибухівку в батареї електрокара може хіба камікадзе провозити... Враховуючи, що батареї зовсім небагато треба для того, щоб загорітися...
показати весь коментар
31.10.2025 20:58 Відповісти
На Рашці спостерігається наплив "гарних китайських електрокарів"...
До виявляються просто бомбами-вбивцями уповільненої дії.
показати весь коментар
31.10.2025 21:14 Відповісти
 
 