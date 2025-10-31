Оккупационные власти запретили движение электромобилей через Крымский мост
С 3 ноября 2025 года электромобилям и гибридным автомобилям будет запрещен проезд по Крымскому мосту. Соответствующие указы подписали губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев и назначенный Россией "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов. Запрет будет действовать "до особого распоряжения".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Причины запрета
По информации Telegram-канала Mash, решение связано с риском перевозки взрывчатых веществ в тяговых батареях электромобилей, что, по версии оккупантов, может быть использовано для терактов на мосту.
Аксенов в своих соцсетях пояснил, что запрет введен "для обеспечения безопасности". По данным агентства РБК, такое решение является "рекомендацией антитеррористической комиссии", согласованной с силовыми структурами РФ.
Альтернативный маршрут
Ранее оккупационные власти уже ограничили проезд грузовиков по Крымскому мосту. Теперь электромобилям, гибридам и грузовикам предлагается пользоваться сухопутным маршрутом через оккупированные территории Украины — от Таганрога до Джанкоя, сообщил "оперативный штаб Краснодарского края".
логічно !
а ще можна нітрогліцерін в бензобаки заливати
.
це буйло казало
.
відомий терорист ульянов (лєнін)
.
До виявляються просто бомбами-вбивцями уповільненої дії.