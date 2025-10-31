РУС
2 367 14

Оккупационные власти запретили движение электромобилей через Крымский мост

Керченский мост

С 3 ноября 2025 года электромобилям и гибридным автомобилям будет запрещен проезд по Крымскому мосту. Соответствующие указы подписали губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев и назначенный Россией "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов. Запрет будет действовать "до особого распоряжения".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Причины запрета

По информации Telegram-канала Mash, решение связано с риском перевозки взрывчатых веществ в тяговых батареях электромобилей, что, по версии оккупантов, может быть использовано для терактов на мосту.

Аксенов в своих соцсетях пояснил, что запрет введен "для обеспечения безопасности". По данным агентства РБК, такое решение является "рекомендацией антитеррористической комиссии", согласованной с силовыми структурами РФ.

Альтернативный маршрут

Ранее оккупационные власти уже ограничили проезд грузовиков по Крымскому мосту. Теперь электромобилям, гибридам и грузовикам предлагается пользоваться сухопутным маршрутом через оккупированные территории Украины — от Таганрога до Джанкоя, сообщил "оперативный штаб Краснодарского края".

Крым (26517) Керченский мост (402) электромобиль (29)
+2
рішення пов'язане з ризиком перевезення вибухових речовин у тягових батареях електромобілів
логічно !

а ще можна нітрогліцерін в бензобаки заливати

.
31.10.2025 20:22 Ответить
+2
А якщо газобалонне обладнення стоїть, або гібрид, то можна толуол залити в баки?
31.10.2025 20:35 Ответить
+1
Не поспішайте, нітрогліцерин це наступний крок
31.10.2025 20:24 Ответить
Не поспішайте, нітрогліцерин це наступний крок
31.10.2025 20:24 Ответить
Скоріше за все це китайців нагнути, щоб холуїв з фсб не забували годувати
показать весь комментарий
31.10.2025 20:23 Ответить
від електрики дощові хробаки з землі виплигують !

це буйло казало

.
31.10.2025 20:28 Ответить
Вiн ще стоiть? Буданова до мене, з речами!
31.10.2025 20:28 Ответить
"міст, телеграф та вокзал треба брати ні рано, ні поздно, а в ночь"
відомий терорист ульянов (лєнін)

.
31.10.2025 20:30 Ответить
Для цього треба робити, як лєнін - морякам та солдатам видати бухло й кокс..
31.10.2025 20:36 Ответить
Не телеграф, а телеграм казав льонiн!
31.10.2025 20:36 Ответить
31.10.2025 20:47 Ответить
Я так бачу, у нелюбові до електромобілів кацапня і наш Гетьманцев - єдині...
31.10.2025 20:52 Ответить
А взагалі вибухівку в батареї електрокара може хіба камікадзе провозити... Враховуючи, що батареї зовсім небагато треба для того, щоб загорітися...
31.10.2025 20:58 Ответить
На Рашці спостерігається наплив "гарних китайських електрокарів"...
До виявляються просто бомбами-вбивцями уповільненої дії.
31.10.2025 21:14 Ответить
 
 