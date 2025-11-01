Грошова допомога, поїздки "Укрзалізницею" та інші програми: Свириденко розповіла деталі нової "зимової підтримки"

Пакет допомоги "Зимова підтримка" включатиме раніше запущені програми, а також нові заходи підтримки.

Про це повідомила очільниця Кабінету Міністрів Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Готуємо пакет зимової підтримки для українців. Визначили пріоритетні напрями і компоненти на нараді із президентом України", - заявила вона.

Що включатиме пакет?

За словами прем'єр-міністерки, пакет включатиме як вже запущені програми, зокрема фіксовані ціни на енергоносії для населення, житлові субсидії, підтримку ОСББ для енергоефективності та допомогу на генератори, мораторій на відключення в прифронтових районах і виплати ВПО на дрова, так і нові заходи підтримки.

Над запуском яких програм працює уряд?

Окрім цього, Свириденко розповіла про програми, над запуском яких працює уряд. Це, зокрема:

Можливість одноразової виплати для всіх громадян України на зиму - знайома українцям з минулої зими;

Нова грошова допомога для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема для ВПО, людей, які втратили роботу через війну, та малозабезпечених сімей;

Нова програма безкоштовних поїздок по Україні для всіх громадян від Укрзалізниці - 3000 кілометрів;

Комплексна перевірка здоровʼя для людей віком 40+ цієї зими.

"Детально про всі компоненти пакету зимової підтримки повідомлятимемо найближчим часом", - додала Свириденко.

Нагадаємо, що 1 листопада президент України Володимир Зеленський доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, – зимову підтримку.

