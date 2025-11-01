УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7857 відвідувачів онлайн
Новини Зимова підтримка від уряду
982 24

Грошова допомога, поїздки "Укрзалізницею" та інші програми: Свириденко розповіла деталі нової "зимової підтримки"

Свириденко розповіла деталі зимової підтримки для українців

Пакет допомоги "Зимова підтримка" включатиме раніше запущені програми, а також нові заходи підтримки.

Про це повідомила очільниця Кабінету Міністрів Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Готуємо пакет зимової підтримки для українців. Визначили пріоритетні напрями і компоненти на нараді із президентом України", - заявила вона.

Що включатиме пакет?

За словами прем'єр-міністерки, пакет включатиме як вже запущені програми, зокрема фіксовані ціни на енергоносії для населення, житлові субсидії, підтримку ОСББ для енергоефективності та допомогу на генератори, мораторій на відключення в прифронтових районах і виплати ВПО на дрова, так і нові заходи підтримки.

Читайте також: Уряд тимчасово заборонив експорт необробленої деревини, - Свириденко

Над запуском яких програм працює уряд?

Окрім цього, Свириденко розповіла про програми, над запуском яких працює уряд. Це, зокрема:

  • Можливість одноразової виплати для всіх громадян України на зиму - знайома українцям з минулої зими;
  • Нова грошова допомога для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема для ВПО, людей, які втратили роботу через війну, та малозабезпечених сімей;
  • Нова програма безкоштовних поїздок по Україні для всіх громадян від Укрзалізниці - 3000 кілометрів;
  • Комплексна перевірка здоровʼя для людей віком 40+ цієї зими.

"Детально про всі компоненти пакету зимової підтримки повідомлятимемо найближчим часом", - додала Свириденко.

Нагадаємо, що 1 листопада президент України Володимир Зеленський доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, – зимову підтримку.

Читайте також: Зеленський анонсував "значимий пакет зимової підтримки" для українців: серед ідей - 3 тис. км безкоштовних поїздок "Укрзалізницею"

Автор: 

Кабмін (14452) допомога (8869) підтримка (665) Свириденко Юлія (557)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
https://t.me/sam_svit/9436 Ярослав Железняк:

🤯Отже, хроніки ****утого популізму:
1) Літом під час бюджетного процесу прибігають урядовці з шаленими очима і криками: дайте терміново гроші на УЗ, інакше колапс (це правда)
2) Рада, в серпні забирає гроші у Київа і передає 8 млрд грн у Резервний фонд. Тобто це гроші внутрішні і іх можна було відправити на армію.
3) 23 жовтня КМУ виділяє 8 млрд грн на дофінансування УкрЗалізниці;
4) Під час бюджетного процесу Мінінфраструктури і депутати профільного комітету кричать, що з УЗ беда і терміново треба гроші хоча б на функціонування.
5) 01 листопада Президент оголошує про … безкоштовне перевезення на 3000 тис км для всіх)
Ще раз: для всіх….без пільгових категорій, просто безкоштовно залізницею катаємо все населення України.
ААААААААА…. ЯК?!!! ЧОМУ?!

P.S. Десь на фоні звучить спіч Свириденко про аудит видатків або фраза самого Президента «всі гроші на перемогу»
показати весь коментар
01.11.2025 21:47 Відповісти
+3
Нах мені покатушки поїздом по всій Україні - коли під час війни в вас появилися гроші шоб підкупляти виборців - дайте мені налом я передам солдатам на фронт - тай по всьму
показати весь коментар
01.11.2025 21:48 Відповісти
+3
"Потужно" ДОБИВАЮТЬ збиткову УкрЗалізницю та розтринькують запозичений Бюджет!
"Все заради піару!"
показати весь коментар
01.11.2025 21:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потужно і незламно, віримо Ze
показати весь коментар
01.11.2025 21:42 Відповісти
Відставка кабміну РИГОЄРМАКРОРЕЖИМУ - й до КАБМІНУ ЄДНОСТІ ПАТРІОТИЧНИЗХ СИЛ У ВР
показати весь коментар
01.11.2025 21:43 Відповісти
ще має бути відставка "легітимного"
показати весь коментар
01.11.2025 21:50 Відповісти
В радянські часи було - "Лєтайтє самалетами Аерофлота", а зараз "Катайтеся потягами Укрзалізниці"...
показати весь коментар
01.11.2025 21:45 Відповісти
Хто їх таких на робив? Пишаюсь !
показати весь коментар
01.11.2025 21:45 Відповісти
Хотілося б ще бачити безкоштовний торт на Міжнародний день боротьби за скасування рабства (2 грудня) і 10 безкоштовних поїздок у маршрутці Львів-Стрий.
показати весь коментар
01.11.2025 21:46 Відповісти
https://t.me/sam_svit/9436 Ярослав Железняк:

🤯Отже, хроніки ****утого популізму:
1) Літом під час бюджетного процесу прибігають урядовці з шаленими очима і криками: дайте терміново гроші на УЗ, інакше колапс (це правда)
2) Рада, в серпні забирає гроші у Київа і передає 8 млрд грн у Резервний фонд. Тобто це гроші внутрішні і іх можна було відправити на армію.
3) 23 жовтня КМУ виділяє 8 млрд грн на дофінансування УкрЗалізниці;
4) Під час бюджетного процесу Мінінфраструктури і депутати профільного комітету кричать, що з УЗ беда і терміново треба гроші хоча б на функціонування.
5) 01 листопада Президент оголошує про … безкоштовне перевезення на 3000 тис км для всіх)
Ще раз: для всіх….без пільгових категорій, просто безкоштовно залізницею катаємо все населення України.
ААААААААА…. ЯК?!!! ЧОМУ?!

P.S. Десь на фоні звучить спіч Свириденко про аудит видатків або фраза самого Президента «всі гроші на перемогу»
показати весь коментар
01.11.2025 21:47 Відповісти
це просто ще один спосіб викачати гроші з бюджету
показати весь коментар
01.11.2025 22:00 Відповісти
Таку дебільну ідею зимового поїздатого пакета йому чи жпт згенерував, чи єрмак підкинув.
Це як хлопчикам у школі видати першу пачку презервативів, а дівчаткам пачку прокладок - сфотографувати і відправити усім
показати весь коментар
01.11.2025 22:16 Відповісти
Нах мені покатушки поїздом по всій Україні - коли під час війни в вас появилися гроші шоб підкупляти виборців - дайте мені налом я передам солдатам на фронт - тай по всьму
показати весь коментар
01.11.2025 21:48 Відповісти
віртуальні подачки
показати весь коментар
01.11.2025 21:51 Відповісти
"Потужно" ДОБИВАЮТЬ збиткову УкрЗалізницю та розтринькують запозичений Бюджет!
"Все заради піару!"
показати весь коментар
01.11.2025 21:55 Відповісти
Найкраща підтримка населення - це відставка уряду та цюпа для Зєльонкіна.
показати весь коментар
01.11.2025 21:56 Відповісти
ПІХОТИНКИНЯ

(кончений стіх)

Послухайте дуже уважно:

Я піхотинкиня відважна,

Потужна, незламна, звитяжна.

А тут починаєте ви

Мене винуватити в тому,

Що я піхотинець. Содому

Такого не бачила. Брому

Від нервів і від голови

Попийте, якщо вам і досі

Свербить десь у роті і носі.

Ви краще мовчіть собі. Досить

Співати ганьбу в унісон.

Чом лізете ви, наче змії

Паплюжити наші надії?

Ламати бажання і мрії

Країни найперших персон?

Він мій Командир, він найкращий,

Відважний, міцний, роботящий.

А ви припиніть гавкіт псячий,

Бо зараз туди і сюди

Летить, наче янгол крізь хмари,

Тримаючи долі удари.

А вам будуть Божиї кари,

А також Печерські суди.

Я відео коментувала,

Де я перед ним звітувала,

Тож ви прикусіть своє жало,

Сховайтесь, як вранці упир.

Образи, та хоч і подяки

Мені абсолютно до сраки.

*****

Хто ваш командир, небораки?

Кажіть мені, хто командир?

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D1%85%D1%96?__eep__=6&__cft__[0]=AZV-SqKDqXXjP-*****************************************************************************************************************************-vejc2YZ-wEbwS0R8qrTarTKDfp9HqDDHcIUxtGJDnaw4Sr3iPe0UYrOqmOEZs5QxPW4ysbxHK96E&__tn__=*NK-y-R #конченістіхі

https://www.facebook.com/evgen.pavlovic.213096?__cft__[0]=AZV-SqKDqXXjP-*****************************************************************************************************************************-vejc2YZ-wEbwS0R8qrTarTKDfp9HqDDHcIUxtGJDnaw4Sr3iPe0UYrOqmOEZs5QxPW4ysbxHK96E&__tn__=-]K-y-R Євген Павлович

показати весь коментар
01.11.2025 21:56 Відповісти
Так це вже було!

показати весь коментар
01.11.2025 22:07 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2025 22:09 Відповісти
Їздити на старих розвалених вагонах? Потужно, дуже, краще би витратили на "дрони від держави"
показати весь коментар
01.11.2025 21:57 Відповісти
Армія немає чим воювати,закупити озброєння,нема' грошей в бюджеті,а тут появились мільярди,роздають.Слів немає,одні матюкт.Не всіх загнали в дію,вибори
показати весь коментар
01.11.2025 22:02 Відповісти
"Наша песня хороша начинай сначала." )))

показати весь коментар
01.11.2025 22:03 Відповісти
Безкоштовні поїздки від зеЛайна та його ригозеленої,некомпетентної шобли ,це як безкоштовні квартири при сССр,гроші з бюджета всеодно довидеться УЗД за ці поїздки переводити ( гроші Українців,які сплатили податки в цей бюджет).Чергова схема як ******** бюджетне бабло,і зефілітики будуть слюні від щастя пускати,і гроші в карман впадуть.Україну грабують у відкриту,не ховаючись,а ви і надалі мовчіть,сидіть на дупах рівно,ТЕРПІЛИ,ще з кацапів ржали.
показати весь коментар
01.11.2025 22:07 Відповісти
мораторій на відключення в прифронтових районах
Джерело: https://censor.net/ua/n3582860
- кацапи , про мораторій знають ? А то , на Чернігівщині і Сумщині люди вже потроху починають забувати про централізоване електропостачання ...((
показати весь коментар
01.11.2025 22:08 Відповісти
 
 