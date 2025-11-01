Грошова допомога, поїздки "Укрзалізницею" та інші програми: Свириденко розповіла деталі нової "зимової підтримки"
Пакет допомоги "Зимова підтримка" включатиме раніше запущені програми, а також нові заходи підтримки.
Про це повідомила очільниця Кабінету Міністрів Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
"Готуємо пакет зимової підтримки для українців. Визначили пріоритетні напрями і компоненти на нараді із президентом України", - заявила вона.
Що включатиме пакет?
За словами прем'єр-міністерки, пакет включатиме як вже запущені програми, зокрема фіксовані ціни на енергоносії для населення, житлові субсидії, підтримку ОСББ для енергоефективності та допомогу на генератори, мораторій на відключення в прифронтових районах і виплати ВПО на дрова, так і нові заходи підтримки.
Над запуском яких програм працює уряд?
Окрім цього, Свириденко розповіла про програми, над запуском яких працює уряд. Це, зокрема:
- Можливість одноразової виплати для всіх громадян України на зиму - знайома українцям з минулої зими;
- Нова грошова допомога для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема для ВПО, людей, які втратили роботу через війну, та малозабезпечених сімей;
- Нова програма безкоштовних поїздок по Україні для всіх громадян від Укрзалізниці - 3000 кілометрів;
- Комплексна перевірка здоровʼя для людей віком 40+ цієї зими.
"Детально про всі компоненти пакету зимової підтримки повідомлятимемо найближчим часом", - додала Свириденко.
Нагадаємо, що 1 листопада президент України Володимир Зеленський доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, – зимову підтримку.
🤯Отже, хроніки ****утого популізму:
1) Літом під час бюджетного процесу прибігають урядовці з шаленими очима і криками: дайте терміново гроші на УЗ, інакше колапс (це правда)
2) Рада, в серпні забирає гроші у Київа і передає 8 млрд грн у Резервний фонд. Тобто це гроші внутрішні і іх можна було відправити на армію.
3) 23 жовтня КМУ виділяє 8 млрд грн на дофінансування УкрЗалізниці;
4) Під час бюджетного процесу Мінінфраструктури і депутати профільного комітету кричать, що з УЗ беда і терміново треба гроші хоча б на функціонування.
5) 01 листопада Президент оголошує про … безкоштовне перевезення на 3000 тис км для всіх)
Ще раз: для всіх….без пільгових категорій, просто безкоштовно залізницею катаємо все населення України.
ААААААААА…. ЯК?!!! ЧОМУ?!
P.S. Десь на фоні звучить спіч Свириденко про аудит видатків або фраза самого Президента «всі гроші на перемогу»…
Це як хлопчикам у школі видати першу пачку презервативів, а дівчаткам пачку прокладок - сфотографувати і відправити усім
"Все заради піару!"
(кончений стіх)
Послухайте дуже уважно:
Я піхотинкиня відважна,
Потужна, незламна, звитяжна.
А тут починаєте ви
Мене винуватити в тому,
Що я піхотинець. Содому
Такого не бачила. Брому
Від нервів і від голови
Попийте, якщо вам і досі
Свербить десь у роті і носі.
Ви краще мовчіть собі. Досить
Співати ганьбу в унісон.
Чом лізете ви, наче змії
Паплюжити наші надії?
Ламати бажання і мрії
Країни найперших персон?
Він мій Командир, він найкращий,
Відважний, міцний, роботящий.
А ви припиніть гавкіт псячий,
Бо зараз туди і сюди
Летить, наче янгол крізь хмари,
Тримаючи долі удари.
А вам будуть Божиї кари,
А також Печерські суди.
Я відео коментувала,
Де я перед ним звітувала,
Тож ви прикусіть своє жало,
Сховайтесь, як вранці упир.
Образи, та хоч і подяки
Мені абсолютно до сраки.
*****
Хто ваш командир, небораки?
Кажіть мені, хто командир?
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D1%85%D1%96?__eep__=6&__cft__[0]=AZV-SqKDqXXjP-*****************************************************************************************************************************-vejc2YZ-wEbwS0R8qrTarTKDfp9HqDDHcIUxtGJDnaw4Sr3iPe0UYrOqmOEZs5QxPW4ysbxHK96E&__tn__=*NK-y-R #конченістіхі
https://www.facebook.com/evgen.pavlovic.213096?__cft__[0]=AZV-SqKDqXXjP-*****************************************************************************************************************************-vejc2YZ-wEbwS0R8qrTarTKDfp9HqDDHcIUxtGJDnaw4Sr3iPe0UYrOqmOEZs5QxPW4ysbxHK96E&__tn__=-]K-y-R Євген Павлович
Джерело: https://censor.net/ua/n3582860
- кацапи , про мораторій знають ? А то , на Чернігівщині і Сумщині люди вже потроху починають забувати про централізоване електропостачання ...((