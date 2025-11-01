Денежная помощь, поездки "Укрзализныцей" и другие программы: Свириденко рассказала детали новой "зимней поддержки"
Пакет помощи "Зимняя поддержка" будет включать ранее запущенные программы, а также новые меры поддержки.
Об этом сообщила глава Кабинета Министров Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
"Готовим пакет зимней поддержки для украинцев. Определили приоритетные направления и компоненты на совещании с президентом Украины", - заявила она.
Что будет включать пакет?
По словам премьер-министра, пакет будет включать как уже запущенные программы, в частности фиксированные цены на энергоносители для населения, жилищные субсидии, поддержку ОСМД для энергоэффективности и помощь на генераторы, мораторий на отключения в прифронтовых районах и выплаты ВПЛ на дрова, так и новые меры поддержки.
Над запуском каких программ работает правительство?
Кроме этого, Свириденко рассказала о программах, над запуском которых работает правительство. Это, в частности:
- Возможность единовременной выплаты для всех граждан Украины на зиму – знакомая украинцам с прошлой зимы;
- Новая денежная помощь для украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах, в частности для ВПЛ, людей, потерявших работу из-за войны, и малообеспеченных семей;
- Новая программа бесплатных поездок по Украине для всех граждан от "Укрзализныци" - 3000 километров;
- Комплексная проверка здоровья для людей в возрасте 40+ этой зимой.
"Подробно обо всех компонентах пакета зимней поддержки сообщим в ближайшее время", - добавила Свириденко.
Напомним, что 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству сформировать достаточно значимый пакет программ, которые заработают уже в декабре, - зимнюю поддержку.
🤯Отже, хроніки ****утого популізму:
1) Літом під час бюджетного процесу прибігають урядовці з шаленими очима і криками: дайте терміново гроші на УЗ, інакше колапс (це правда)
2) Рада, в серпні забирає гроші у Київа і передає 8 млрд грн у Резервний фонд. Тобто це гроші внутрішні і іх можна було відправити на армію.
3) 23 жовтня КМУ виділяє 8 млрд грн на дофінансування УкрЗалізниці;
4) Під час бюджетного процесу Мінінфраструктури і депутати профільного комітету кричать, що з УЗ беда і терміново треба гроші хоча б на функціонування.
5) 01 листопада Президент оголошує про … безкоштовне перевезення на 3000 тис км для всіх)
Ще раз: для всіх….без пільгових категорій, просто безкоштовно залізницею катаємо все населення України.
ААААААААА…. ЯК?!!! ЧОМУ?!
P.S. Десь на фоні звучить спіч Свириденко про аудит видатків або фраза самого Президента «всі гроші на перемогу»…
Це як хлопчикам у школі видати першу пачку презервативів, а дівчаткам пачку прокладок - сфотографувати і відправити усім
"Все заради піару!"
(кончений стіх)
Послухайте дуже уважно:
Я піхотинкиня відважна,
Потужна, незламна, звитяжна.
А тут починаєте ви
Мене винуватити в тому,
Що я піхотинець. Содому
Такого не бачила. Брому
Від нервів і від голови
Попийте, якщо вам і досі
Свербить десь у роті і носі.
Ви краще мовчіть собі. Досить
Співати ганьбу в унісон.
Чом лізете ви, наче змії
Паплюжити наші надії?
Ламати бажання і мрії
Країни найперших персон?
Він мій Командир, він найкращий,
Відважний, міцний, роботящий.
А ви припиніть гавкіт псячий,
Бо зараз туди і сюди
Летить, наче янгол крізь хмари,
Тримаючи долі удари.
А вам будуть Божиї кари,
А також Печерські суди.
Я відео коментувала,
Де я перед ним звітувала,
Тож ви прикусіть своє жало,
Сховайтесь, як вранці упир.
Образи, та хоч і подяки
Мені абсолютно до сраки.
*****
Хто ваш командир, небораки?
Кажіть мені, хто командир?
- кацапи , про мораторій знають ? А то , на Чернігівщині і Сумщині люди вже потроху починають забувати про централізоване електропостачання ...((
ВЛК?
Є хтось кому дуже допомогла попередня тисяча?