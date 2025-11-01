Денежная помощь, поездки "Укрзализныцей" и другие программы: Свириденко рассказала детали новой "зимней поддержки"

Пакет помощи "Зимняя поддержка" будет включать ранее запущенные программы, а также новые меры поддержки.

Об этом сообщила глава Кабинета Министров Юлия Свириденко.

"Готовим пакет зимней поддержки для украинцев. Определили приоритетные направления и компоненты на совещании с президентом Украины", - заявила она.

Что будет включать пакет?

По словам премьер-министра, пакет будет включать как уже запущенные программы, в частности фиксированные цены на энергоносители для населения, жилищные субсидии, поддержку ОСМД для энергоэффективности и помощь на генераторы, мораторий на отключения в прифронтовых районах и выплаты ВПЛ на дрова, так и новые меры поддержки.

Над запуском каких программ работает правительство?

Кроме этого, Свириденко рассказала о программах, над запуском которых работает правительство. Это, в частности:

Возможность единовременной выплаты для всех граждан Украины на зиму – знакомая украинцам с прошлой зимы;

Новая денежная помощь для украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах, в частности для ВПЛ, людей, потерявших работу из-за войны, и малообеспеченных семей;

Новая программа бесплатных поездок по Украине для всех граждан от "Укрзализныци" - 3000 километров;

Комплексная проверка здоровья для людей в возрасте 40+ этой зимой.

"Подробно обо всех компонентах пакета зимней поддержки сообщим в ближайшее время", - добавила Свириденко.

Напомним, что 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству сформировать достаточно значимый пакет программ, которые заработают уже в декабре, - зимнюю поддержку.

