РУС
Новости
1 092 28

Денежная помощь, поездки "Укрзализныцей" и другие программы: Свириденко рассказала детали новой "зимней поддержки"

Свириденко рассказала подробности зимней поддержки для украинцев

Пакет помощи "Зимняя поддержка" будет включать ранее запущенные программы, а также новые меры поддержки.

Об этом сообщила глава Кабинета Министров Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Готовим пакет зимней поддержки для украинцев. Определили приоритетные направления и компоненты на совещании с президентом Украины", - заявила она.

Что будет включать пакет?

По словам премьер-министра, пакет будет включать как уже запущенные программы, в частности фиксированные цены на энергоносители для населения, жилищные субсидии, поддержку ОСМД для энергоэффективности и помощь на генераторы, мораторий на отключения в прифронтовых районах и выплаты ВПЛ на дрова, так и новые меры поддержки.

Читайте также: Правительство временно запретило экспорт необработанной древесины, - Свириденко

Над запуском каких программ работает правительство?

Кроме этого, Свириденко рассказала о программах, над запуском которых работает правительство. Это, в частности:

  • Возможность единовременной выплаты для всех граждан Украины на зиму – знакомая украинцам с прошлой зимы;
  • Новая денежная помощь для украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах, в частности для ВПЛ, людей, потерявших работу из-за войны, и малообеспеченных семей;
  • Новая программа бесплатных поездок по Украине для всех граждан от "Укрзализныци" - 3000 километров;
  • Комплексная проверка здоровья для людей в возрасте 40+ этой зимой.

"Подробно обо всех компонентах пакета зимней поддержки сообщим в ближайшее время", - добавила Свириденко.

Напомним, что 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству сформировать достаточно значимый пакет программ, которые заработают уже в декабре, - зимнюю поддержку.

Читайте также: Зеленский анонсировал "значимый пакет зимней поддержки" для украинцев: среди идей - 3 тыс. км бесплатных поездок "Укрзализныцей"

Автор: 

Кабмин помощь поддержка Свириденко Юлия
+9
https://t.me/sam_svit/9436 Ярослав Железняк:

🤯Отже, хроніки ****утого популізму:
1) Літом під час бюджетного процесу прибігають урядовці з шаленими очима і криками: дайте терміново гроші на УЗ, інакше колапс (це правда)
2) Рада, в серпні забирає гроші у Київа і передає 8 млрд грн у Резервний фонд. Тобто це гроші внутрішні і іх можна було відправити на армію.
3) 23 жовтня КМУ виділяє 8 млрд грн на дофінансування УкрЗалізниці;
4) Під час бюджетного процесу Мінінфраструктури і депутати профільного комітету кричать, що з УЗ беда і терміново треба гроші хоча б на функціонування.
5) 01 листопада Президент оголошує про … безкоштовне перевезення на 3000 тис км для всіх)
Ще раз: для всіх….без пільгових категорій, просто безкоштовно залізницею катаємо все населення України.
ААААААААА…. ЯК?!!! ЧОМУ?!

P.S. Десь на фоні звучить спіч Свириденко про аудит видатків або фраза самого Президента «всі гроші на перемогу»
01.11.2025 21:47 Ответить
+3
Нах мені покатушки поїздом по всій Україні - коли під час війни в вас появилися гроші шоб підкупляти виборців - дайте мені налом я передам солдатам на фронт - тай по всьму
01.11.2025 21:48 Ответить
+3
"Потужно" ДОБИВАЮТЬ збиткову УкрЗалізницю та розтринькують запозичений Бюджет!
"Все заради піару!"
01.11.2025 21:55 Ответить
Потужно і незламно, віримо Ze
01.11.2025 21:42 Ответить
Відставка кабміну РИГОЄРМАКРОРЕЖИМУ - й до КАБМІНУ ЄДНОСТІ ПАТРІОТИЧНИЗХ СИЛ У ВР
01.11.2025 21:43 Ответить
ще має бути відставка "легітимного"
01.11.2025 21:50 Ответить
В радянські часи було - "Лєтайтє самалетами Аерофлота", а зараз "Катайтеся потягами Укрзалізниці"...
01.11.2025 21:45 Ответить
Хто їх таких на робив? Пишаюсь !
01.11.2025 21:45 Ответить
Хотілося б ще бачити безкоштовний торт на Міжнародний день боротьби за скасування рабства (2 грудня) і 10 безкоштовних поїздок у маршрутці Львів-Стрий.
01.11.2025 21:46 Ответить
01.11.2025 21:47 Ответить
це просто ще один спосіб викачати гроші з бюджету
01.11.2025 22:00 Ответить
Таку дебільну ідею зимового поїздатого пакета йому чи жпт згенерував, чи єрмак підкинув.
Це як хлопчикам у школі видати першу пачку презервативів, а дівчаткам пачку прокладок - сфотографувати і відправити усім
01.11.2025 22:16 Ответить
А хто буде кататись? Хвба що 20% максиму. А все інше спіздять
01.11.2025 22:17 Ответить
Нах мені покатушки поїздом по всій Україні - коли під час війни в вас появилися гроші шоб підкупляти виборців - дайте мені налом я передам солдатам на фронт - тай по всьму
01.11.2025 21:48 Ответить
віртуальні подачки
01.11.2025 21:51 Ответить
"Потужно" ДОБИВАЮТЬ збиткову УкрЗалізницю та розтринькують запозичений Бюджет!
"Все заради піару!"
01.11.2025 21:55 Ответить
Найкраща підтримка населення - це відставка уряду та цюпа для Зєльонкіна.
01.11.2025 21:56 Ответить
ПІХОТИНКИНЯ

(кончений стіх)

Послухайте дуже уважно:

Я піхотинкиня відважна,

Потужна, незламна, звитяжна.

А тут починаєте ви

Мене винуватити в тому,

Що я піхотинець. Содому

Такого не бачила. Брому

Від нервів і від голови

Попийте, якщо вам і досі

Свербить десь у роті і носі.

Ви краще мовчіть собі. Досить

Співати ганьбу в унісон.

Чом лізете ви, наче змії

Паплюжити наші надії?

Ламати бажання і мрії

Країни найперших персон?

Він мій Командир, він найкращий,

Відважний, міцний, роботящий.

А ви припиніть гавкіт псячий,

Бо зараз туди і сюди

Летить, наче янгол крізь хмари,

Тримаючи долі удари.

А вам будуть Божиї кари,

А також Печерські суди.

Я відео коментувала,

Де я перед ним звітувала,

Тож ви прикусіть своє жало,

Сховайтесь, як вранці упир.

Образи, та хоч і подяки

Мені абсолютно до сраки.

*****

Хто ваш командир, небораки?

Кажіть мені, хто командир?

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D1%85%D1%96?__eep__=6&__cft__[0]=AZV-SqKDqXXjP-*****************************************************************************************************************************-vejc2YZ-wEbwS0R8qrTarTKDfp9HqDDHcIUxtGJDnaw4Sr3iPe0UYrOqmOEZs5QxPW4ysbxHK96E&__tn__=*NK-y-R #конченістіхі

https://www.facebook.com/evgen.pavlovic.213096?__cft__[0]=AZV-SqKDqXXjP-*****************************************************************************************************************************-vejc2YZ-wEbwS0R8qrTarTKDfp9HqDDHcIUxtGJDnaw4Sr3iPe0UYrOqmOEZs5QxPW4ysbxHK96E&__tn__=-]K-y-R Євген Павлович

01.11.2025 21:56 Ответить
Так це вже було!

01.11.2025 22:07 Ответить
01.11.2025 22:09 Ответить
Ніяк не виходить прочитати назву вірша
01.11.2025 22:17 Ответить
Їздити на старих розвалених вагонах? Потужно, дуже, краще би витратили на "дрони від держави"
01.11.2025 21:57 Ответить
Армія немає чим воювати,закупити озброєння,нема' грошей в бюджеті,а тут появились мільярди,роздають.Слів немає,одні матюкт.Не всіх загнали в дію,вибори
01.11.2025 22:02 Ответить
"Наша песня хороша начинай сначала." )))

01.11.2025 22:03 Ответить
Безкоштовні поїздки від зеЛайна та його ригозеленої,некомпетентної шобли ,це як безкоштовні квартири при сССр,гроші з бюджета всеодно довидеться УЗД за ці поїздки переводити ( гроші Українців,які сплатили податки в цей бюджет).Чергова схема як ******** бюджетне бабло,і зефілітики будуть слюні від щастя пускати,і гроші в карман впадуть.Україну грабують у відкриту,не ховаючись,а ви і надалі мовчіть,сидіть на дупах рівно,ТЕРПІЛИ,ще з кацапів ржали.
01.11.2025 22:07 Ответить
мораторій на відключення в прифронтових районах
Джерело: https://censor.net/ua/n3582860
- кацапи , про мораторій знають ? А то , на Чернігівщині і Сумщині люди вже потроху починають забувати про централізоване електропостачання ...((
01.11.2025 22:08 Ответить
Комплексна перевірка здоровʼя для людей віком 40+ цієї зими.

ВЛК?
01.11.2025 22:17 Ответить
Так ми виявляється багата держава, в час війни нам немає куди дівати гроші яких виявляється в нас ну дуже багато.
Є хтось кому дуже допомогла попередня тисяча?
01.11.2025 22:18 Ответить
 
 