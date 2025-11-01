На фронті відбулося 131 боєзіткнення за добу: ворог штурмує Покровський і Олександрівський напрямки, - Генштаб

Від початку доби на фронті сталося 131 бойове зіткнення. Російські війська продовжують атакувати на більшості напрямків, застосовуючи авіацію, керовані бомби та дрони-камікадзе. Найбільш напружена ситуація залишається на Покровському, Олександрівському та Слов’янському напрямках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах трьох ракетних ударів, застосувавши три ракети, та 58 авіаційних ударів, застосувавши 106 керованих авіабомб. Зафіксовано 3 159 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 2 790 артилерійських обстрілів.

Також читайте: На Покровському напрямку бої у семи локаціях, у районі Покровська - ефективні контрдиверсійні заходи Сил оборони, - Генштаб

Бойові дії на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили п’ять штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинув дев’ять керованих авіабомб, а також здійснив 134 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили сім атак у районах Вовчанська, Кам’янки та в напрямку Колодязного й Дворічанського. Ще два бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного. Два бойові зіткнення тривають.

Також читайте: Війська РФ активізували використання броньованої техніки на Покровському напрямку, - 117 ОВМБр

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку ворог здійснив п’ять атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Коровій Яр, Зарічне, Ставки та в напрямку Лиману.

На Слов’янському напрямку наші воїни відбили 11 атак ворога у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Переїзне, Федорівка та Григорівка.

На Краматорському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

Ворог 18 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку населених пунктів Костянтинівка і Бересток. Одне бойове зіткнення досі триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Покровськ - тримаємо. Мирноград - тримаємо. Оточення чи блокування міст немає, - Сирський

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 49 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Дорожнє, Никанорівка, Удачне, Миколаївка, Козацьке, Лисівка, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ і Гришине. Наразі бої точаться у чотирьох локаціях.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 84 окупанти, з них 33 — безповоротно. Знищено чотири безпілотні літальні апарати, одну одиницю автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено шість автомобілів противника.

На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили 17 атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Тернове, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Привільне, Рибне та в напрямку Данилівки. Ще сім бойових зіткнень досі тривають.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Новомиколаївка. Авіаударів зазнали населені пункти Гуляйполе, Нечаївка та Малинівка.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в районі населеного пункту Щербаки, поблизу Кам’янського триває ще одне бойове зіткнення. Степове зазнало авіаційного удару некерованими ракетами.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожий штурм в напрямку Антонівського мосту. Населений пункт Ольгівка зазнав авіаційного удару.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі