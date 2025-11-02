На фронте произошло 131 боестолкновение за сутки: враг штурмует Покровское и Александровское направления, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 131 боевое столкновение. Российские войска продолжают атаковать на большинстве направлений, применяя авиацию, управляемые бомбы и дроны-камикадзе. Наиболее напряженная ситуация остается на Покровском, Александровском и Славянском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара, применив три ракеты, и 58 авиационных ударов, применив 106 управляемых авиабомб. Зафиксировано 3 159 ударов дронами-камикадзе, враг осуществил 2 790 артиллерийских обстрелов.

Читайте также: На Покровском направлении бои в семи локациях, в районе Покровска - эффективные контрдиверсионные меры Сил обороны, - Генштаб

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили пять штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросил девять управляемых авиабомб, а также осуществил 134 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отразили семь атак в районах Волчанска, Каменки и в направлении Колодезного и Двуречанского. Еще два боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник трижды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Песчаного. Два боевых столкновения продолжаются.

Читайте также: Войска РФ активизировали использование бронированной техники на Покровском направлении, - 117 ОВМБр

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении враг осуществил пять атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Коровий Яр, Заречное, Ставки и в направлении Лимана.

На Славянском направлении наши воины отбили 11 атак врага в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Переездное, Федоровка и Григоровка.

На Краматорском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

Враг 18 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Константиновском направлении в районах Александро-Шультиного, Плещеевки, Русина Яра, Софиевки и в направлении населенных пунктов Константиновка и Бересток. Одно боевое столкновеление до сих пор продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Покровск - держим. Мирноград - держим. Окружения или блокирования городов нет, - Сырский

В течение дня на Покровском направлении агрессор осуществил 49 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Шаховое, Мирноград, Червоный Лиман, Родинское, Новоэкономичное, Дорожное, Никаноровка, Удачное, Николаевка, Казацкое, Лисовка, Сухой Яр, Зверово, Котлино, Молодецкое, Филия, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск и Гришино. Сейчас бои идут в четырех локациях.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 84 оккупанта, из них 33 — безвозвратно. Уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, одна единица автомобильной и две единицы специальной техники. Кроме того, повреждены шесть автомобилей противника.

На Александровском направлении наши защитники остановили 17 атак противника в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сичневое, Терновое, Вербовое, Алексеевка, Павловка, Привольное, Рыбное и в направлении Даниловки. Еще семь боевых столкновений продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боевое столкновение в районе населенного пункта Новониколаевка. Авиаудары подверглись населенные пункты Гуляйполе, Нечаевка и Малиновка.

На Ореховском направлении наши воины отбили одну атаку врага в районе населенного пункта Щербаки, вблизи Каменского продолжается еще одно боевое столкновение. Степное подверглось авиационному удару неуправляемыми ракетами.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили один вражеский штурм в направлении Антоновского моста. Населенный пункт Ольговка подвергся авиационному удару.

Больше читайте в нашем Telegram-канале