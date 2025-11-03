Ворог атакував Миколаїв дронами-камікадзе: у місті сталася пожежа, пошкоджена енергоінфраструктура (оновлено)
У ніч на понеділок, 3 листопада, російські війська завдали удару по Миколаєву ударними безпілотниками типу Shahed. Внаслідок атаки в місті спалахнула пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Внаслідок атаки "шахедами" в місті виникла пожежа. Всі служби працюють", - написав він.
Детальна інформація про масштаби руйнувань та можливих постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють рятувальники та екстрені служби.
У місті оголошувалася повітряна тривога через загрозу ударів БпЛА. Мешканців закликають перебувати в укриттях та не ігнорувати сигнали ППО.
Оновлення
Згодом Кім повідомив, що внаслідок атаки зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури.
"Відбулось відключення світла в 12 населених пунктах, станом на зараз - всі споживачі заживлені. Постраждалих немає", додав начальник ОВА.
За словами міського голови Олександра Сєнкевича, внаслідок атак виникла пожежа в господарському супермаркеті, яку оперативно ліквідували рятувальники.
Наразі відомо про пошкодження будівлі на території СТО, двох автолей та вікон в багатоквартирних будинках.
Удари ворога по Миколаєву у листопаді 2025 року
Уранці 1 листопада 2025 року російські сили завдали ракетного удару по Миколаєву. Орієнтовно о 07:20 за київським часом була випущена ракета типу Іскандер‑М з кластерною боєголовкою.
Наслідки:
- 1 людина загинула;
- щонайменше 19 поранених, серед яких діти.
Удар пошкодив, зокрема, автозаправну станцію, кілька автомобілів і цивільну інфраструктуру.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль