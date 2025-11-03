Ворог атакував Миколаїв дронами-камікадзе: у місті сталася пожежа, пошкоджена енергоінфраструктура (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

У ніч на понеділок, 3 листопада, російські війська завдали удару по Миколаєву ударними безпілотниками типу Shahed. Внаслідок атаки в місті спалахнула пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Внаслідок атаки "шахедами" в місті виникла пожежа. Всі служби працюють", - написав він.

Детальна інформація про масштаби руйнувань та можливих постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють рятувальники та екстрені служби.

У місті оголошувалася повітряна тривога через загрозу ударів БпЛА. Мешканців закликають перебувати в укриттях та не ігнорувати сигнали ППО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Тростянецьку громаду Сумщини ударними дронами, є загиблий та поранені

Оновлення

Згодом Кім повідомив, що внаслідок атаки зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури.

"Відбулось відключення світла в 12 населених пунктах, станом на зараз - всі споживачі заживлені. Постраждалих немає", додав начальник ОВА.

За словами міського голови Олександра Сєнкевича, внаслідок атак виникла пожежа в господарському супермаркеті, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Наразі відомо про пошкодження будівлі на території СТО, двох авто та вікон в багатоквартирних будинках.







Удари ворога по Миколаєву у листопаді 2025 року

Уранці 1 листопада 2025 року російські сили завдали ракетного удару по Миколаєву. Орієнтовно о 07:20 за київським часом була випущена ракета типу Іскандер‑М з кластерною боєголовкою.

Наслідки:

1 людина загинула ;

; щонайменше 19 поранених, серед яких діти.

Удар пошкодив, зокрема, автозаправну станцію, кілька автомобілів і цивільну інфраструктуру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Дніпро та Запоріжжя балістичними ракетами