Враг атаковал Николаев дронами-камикадзе: в городе произошел пожар
В ночь на понедельник, 3 ноября, российские войска нанесли удар по Николаеву ударными беспилотниками типа Shahed. В результате атаки в городе вспыхнул пожар.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"В результате атаки "шахедами" в городе возник пожар. Все службы работают", - написал он.
Подробная информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших в настоящее время уточняется. На месте работают спасатели и экстренные службы.
В городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов БПЛА. Жителей призывают находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы ПВО.
Удары врага по Николаеву в ноябре 2025 года
Утром 1 ноября 2025 года российские силы нанесли ракетный удар по Николаеву. Ориентировочно в 07:20 по киевскому времени была выпущена ракета типа Искандер-М с кассетной боевой частью.
Последствия:
- 1 человек погиб;
- по меньшей мере 19 раненых, среди которых дети.
Удар повредил, в частности, автозаправочную станцию, несколько автомобилей и гражданскую инфраструктуру.
