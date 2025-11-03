Враг атаковал Николаев дронами-камикадзе: в городе произошел пожар

В ночь на понедельник, 3 ноября, российские войска нанесли удар по Николаеву ударными беспилотниками типа Shahed. В результате атаки в городе вспыхнул пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"В результате атаки "шахедами" в городе возник пожар. Все службы работают", - написал он.

Подробная информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших в настоящее время уточняется. На месте работают спасатели и экстренные службы.

В городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов БПЛА. Жителей призывают находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы ПВО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Тростянецкую общину Сумщины ударными дронами, есть погибший и раненые

Удары врага по Николаеву в ноябре 2025 года

Утром 1 ноября 2025 года российские силы нанесли ракетный удар по Николаеву. Ориентировочно в 07:20 по киевскому времени была выпущена ракета типа Искандер-М с кассетной боевой частью.

Последствия:

1 человек погиб ;

; по меньшей мере 19 раненых, среди которых дети.

Удар повредил, в частности, автозаправочную станцию, несколько автомобилей и гражданскую инфраструктуру.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Днепр и Запорожье баллистическими ракетами