Зеленський дозволив бронювати працівників ОПК, навіть якщо у тих є проблеми з обліком: Закон підписано
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон, який дозволяє тимчасово бронювати працівників ОПК, навіть якщо у тих є проблеми з обліком.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить картка Закону на сайті Верховної Ради.
Що Закон передбачає?
Йдеться про бронювання працівників підприємств ОПК, навіть якщо вони мають проблеми з військовим обліком:
- не стоять на обліку,
- не оновили свої персональні дані
- мають неправильно оформлені документи.
Законом передбачається, що такі працівники можуть бути тимчасово заброньовані від мобілізації максимум на 45 днів, щоб оформити всі документи. Цей період бронювання дозволяється лише раз на рік.
Крім того, для таких працівників строк випробування не може перевищувати 45 днів.
Якщо за цей час працівник не наведе лад із військово-обліковими документами, роботодавець матиме право його звільнити.
Що передувало?
Як повідомлялося, Рада дозволила бронювати працівників ОПК, навіть якщо у тих є проблеми з обліком.
