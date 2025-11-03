УКР
Зеленський дозволив бронювати працівників ОПК, навіть якщо у тих є проблеми з обліком: Закон підписано

Бронювання працівників ОПК

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон, який дозволяє тимчасово бронювати працівників ОПК, навіть якщо у тих є проблеми з обліком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить картка Закону на сайті Верховної Ради.

Що Закон передбачає?

Йдеться про бронювання працівників підприємств ОПК, навіть якщо вони мають проблеми з військовим обліком:

  •  не стоять на обліку, 
  • не оновили свої персональні дані 
  • мають неправильно оформлені документи.

Також читайте: Закон про тимчасове бронювання працівників підприємств ОПК дозволить подолати кадровий дефіцит, - NAUDI

Законом передбачається, що такі працівники можуть бути тимчасово заброньовані від мобілізації максимум на 45 днів, щоб оформити всі документи. Цей період бронювання дозволяється лише раз на рік.

Крім того, для таких працівників строк випробування не може перевищувати 45 днів.

Якщо за цей час працівник не наведе лад із військово-обліковими документами, роботодавець матиме право його звільнити.

Що передувало?

Як повідомлялося, Рада дозволила бронювати працівників ОПК, навіть якщо у тих є проблеми з обліком.

Автор: 

А після закінчення 45-денного строку він втрачає бронь і його матимуть право мобілізувати? На кого це розраховано?
03.11.2025 12:50 Відповісти
Зеленський молодець!!!
Дасть знову по 1000 гривень кріпакам та можливість прокатати свої задниці на збитковій Укрзалізниці.
Молодняк випустив за кордон, а тепер ще дозволив бронювати від мобілізації нові категорії працівників.

А ви в своїх ЗСУ **🤬ться як хочете!!!

Все для фронту?
Все для перемоги?

Голосуйте за Володю кріпаки!!!
Дайте йому ще 6 років, він навчиться 😂
03.11.2025 12:50 Відповісти
Ну не тіко ж вам свою задницю по закордонах возити..... А до речі, ви свою возили збитковою Укрзалізницею, чи зволіли на авто за кордон по......*********?
03.11.2025 12:59 Відповісти
Зеленському потрібні люди до його табору.
Це поліціанти, судді, партія зелених, ОПК бо там працюють діти крадіїв
03.11.2025 13:21 Відповісти
Воно в адекваті?вже півтора року всі працівники впк заброньовані постановою кабміну на 100 відсотків....хто небудь розкаже це цьому сраному популісту?
03.11.2025 13:25 Відповісти
Знову КУ в туалеті порвали на туалетку...
03.11.2025 14:19 Відповісти
 
 