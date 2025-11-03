Зеленский разрешил бронировать работников ОПК, даже если у них есть проблемы с учетом: Закон подписан

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет временно бронировать работников ОПК, даже если у них есть проблемы с учетом.

Что предусматривает закон?

Речь идет о бронировании работников предприятий ОПК, даже если у них есть проблемы с военной учетом:

не стоят на учете,

не обновили свои персональные данные

имеют неправильно оформленные документы.

Законом предусматривается, что такие работники могут быть временно забронированы от мобилизации максимум на 45 дней, чтобы оформить все документы. Этот период бронирования разрешается только один раз в год.

Кроме того, для таких работников испытательный срок не может превышать 45 дней.

Если за это время работник не приведет в порядок военно-учетные документы, работодатель будет иметь право его уволить.

Что предшествовало?

