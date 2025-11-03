РУС
Зеленский разрешил бронировать работников ОПК, даже если у них есть проблемы с учетом: Закон подписан

Бронирование работников ОПК

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет временно бронировать работников ОПК, даже если у них есть проблемы с учетом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует карточка Закона на сайте Верховной Рады.

Что предусматривает закон?

Речь идет о бронировании работников предприятий ОПК, даже если у них есть проблемы с военной учетом:

  • не стоят на учете,
  • не обновили свои персональные данные
  • имеют неправильно оформленные документы.

Законом предусматривается, что такие работники могут быть временно забронированы от мобилизации максимум на 45 дней, чтобы оформить все документы. Этот период бронирования разрешается только один раз в год.

Кроме того, для таких работников испытательный срок не может превышать 45 дней.

Если за это время работник не приведет в порядок военно-учетные документы, работодатель будет иметь право его уволить.

Что предшествовало?

Как сообщалось, Рада разрешила бронировать работников ОПК, даже если у них есть проблемы с учетом.

Автор: 

Якщо за цей час працівник не наведе лад із військово-обліковими документами, роботодавець матиме право його звільнити.

А після закінчення 45-денного строку він втрачає бронь і його матимуть право мобілізувати? На кого це розраховано?
03.11.2025 12:50 Ответить
Зеленський молодець!!!
Дасть знову по 1000 гривень кріпакам та можливість прокатати свої задниці на збитковій Укрзалізниці.
Молодняк випустив за кордон, а тепер ще дозволив бронювати від мобілізації нові категорії працівників.

А ви в своїх ЗСУ **🤬ться як хочете!!!

Все для фронту?
Все для перемоги?

Голосуйте за Володю кріпаки!!!
Дайте йому ще 6 років, він навчиться 😂
03.11.2025 12:50 Ответить
 
 