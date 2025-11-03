Зеленский разрешил бронировать работников ОПК, даже если у них есть проблемы с учетом: Закон подписан
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет временно бронировать работников ОПК, даже если у них есть проблемы с учетом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует карточка Закона на сайте Верховной Рады.
Что предусматривает закон?
Речь идет о бронировании работников предприятий ОПК, даже если у них есть проблемы с военной учетом:
- не стоят на учете,
- не обновили свои персональные данные
- имеют неправильно оформленные документы.
Законом предусматривается, что такие работники могут быть временно забронированы от мобилизации максимум на 45 дней, чтобы оформить все документы. Этот период бронирования разрешается только один раз в год.
Кроме того, для таких работников испытательный срок не может превышать 45 дней.
Если за это время работник не приведет в порядок военно-учетные документы, работодатель будет иметь право его уволить.
Что предшествовало?
Как сообщалось, Рада разрешила бронировать работников ОПК, даже если у них есть проблемы с учетом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А після закінчення 45-денного строку він втрачає бронь і його матимуть право мобілізувати? На кого це розраховано?
Дасть знову по 1000 гривень кріпакам та можливість прокатати свої задниці на збитковій Укрзалізниці.
Молодняк випустив за кордон, а тепер ще дозволив бронювати від мобілізації нові категорії працівників.
А ви в своїх ЗСУ **🤬ться як хочете!!!
Все для фронту?
Все для перемоги?
Голосуйте за Володю кріпаки!!!
Дайте йому ще 6 років, він навчиться 😂