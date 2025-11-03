Євросоюз перерахує Україні близько 600 млн євро за реформу АРМА

Європейський Союз виплатить Україні загалом майже 2 млрд євро у рамках механізму Ukraine Facility, включно з п’ятим траншем у розмірі 1,35 млрд євро та близько 600 млн євро за раніше виконану реформу.

Про це йдеться у проєкті рішення Ради ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Єврокомісія перерахує кошти одночасно - як п’ятий транш, так і частину четвертого. Загальна сума становитиме 1,949 млрд євро, з яких 597 млн євро відповідає четвертому траншу, а 1,351 млрд євро - п’ятому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС підтвердив зобов’язання фінансувати Україну у 2026-2027 роках, - Єврокомісія

600 млн євро ЄС за реформу АРМА

Ці 600 млн євро ЄС обіцяв за реформу Агенції з розшуку та управління активами (АРМА). Закон про нове агентство президент підписав у липні 2025 року, хоча за графіком "Плану України" це мало відбутися раніше - у першому кварталі року.

Водночас частину коштів п’ятого траншу Євросоюз тимчасово не перерахує, оскільки Україна ще не виконала дві реформи: перегляд декларацій доброчесності суддів та цифровізацію виконавчого провадження. Їх потрібно завершити до кінця другого кварталу 2026 року, інакше кошти не будуть виплачені.

У документі також наголошується, що Україна продовжує дотримуватися принципів демократії, верховенства права та прав людини, що є базовою умовою для отримання фінансової допомоги від ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затягування з ухваленням "репараційного кредиту" для України загрожує новій програмі з МВФ, – Politico

Що передувало?

Євросоюз у вівторок, 4 листопада, офіційно затвердить надання Україні п’ятого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 1,351 млрд євро в межах механізму Ukraine Facility.

Ukraine Facility

Нагадаємо, Ukraine Facility - це макрофінансова допомога Україні на €50 мільярдів, розрахована на 4 роки. Гроші Україна отримуватиме, якщо продовжить демократичні реформи, гарантуватиме багатопартійну парламентську систему і верховенство права та поважатиме права людини.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ