ЄС підтвердив зобов’язання фінансувати Україну у 2026-2027 роках, - Єврокомісія

Європейський Союз підтвердив свої зобов’язання забезпечити фінансову підтримку Україні у 2026-2027 роках.

Про це повідомила офіційна представниця Єврокомісії Паула Пінью, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

"Європейська рада просила нас представити варіанти. Ми над цим працюємо. Головна увага приділяється "репараційному кредиту", - зазначила Пінью.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данія допоможе відновити музеї та пам’ятки України - виділено €1,3 млн на Фонд культурної спадщини

За її словами, позиція Єврокомісії не змінилася: ЄС має намір задовольнити фінансові потреби України, що було підтверджено у висновках Європейської ради. Обговорення способів надання допомоги триває.

Європейська рада планує повернутися до цього питання у грудні. На засіданні 23 жовтня лідери ЄС закликали Єврокомісію якнайшвидше представити варіанти фінансової підтримки, а також наголосили, що російські активи залишатимуться заблокованими, поки триває війна і не відбудеться компенсація збитків Україні.

Що передувало?

21 жовтня, перед самітом, лідери європейських країн оприлюднили спільну заяву на підтримку України та зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення бойових дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС 4 листопада затвердить Україні 1,35 млрд євро п’ятого траншу допомоги

23 жовтня саміт Європейської ради затвердив висновки щодо допомоги та підтримки України у 2026-2027 роках. Документ підтримали майже всі країни ЄС, окрім Угорщини.

Прем'єр Польщі Туск заявив, що Європейський Союз досі не ухвалив рішення щодо передачі Україні заморожених російських активів. Остаточне рішення планують розглянути у грудні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ