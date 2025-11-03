ЕС подтвердил обязательства финансировать Украину в 2026-2027 годах, - Еврокомиссия
Европейский Союз подтвердил свои обязательства обеспечить финансовую поддержку Украине в 2026-2027 годах.
Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "І-У".
"Европейский совет просил нас представить варианты. Мы над этим работаем. Основное внимание уделяется "репарационному кредиту", - отметила Пинью.
По ее словам, позиция Еврокомиссии не изменилась: ЕС намерен удовлетворить финансовые потребности Украины, что было подтверждено в выводах Европейского совета. Обсуждение способов оказания помощи продолжается.
Европейский совет планирует вернуться к этому вопросу в декабре. На заседании 23 октября лидеры ЕС призвали Еврокомиссию как можно скорее представить варианты финансовой поддержки, а также подчеркнули, что российские активы будут оставаться заблокированными, пока продолжается война и не будет произведена компенсация убытков Украине.
Что предшествовало?
21 октября, перед саммитом, лидеры европейских стран обнародовали совместное заявление в поддержку Украиныи усилий президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий.
23 октября саммит Европейского совета утвердил выводы о помощи и поддержке Украины в 2026-2027 годах. Документ поддержали почти все страны ЕС, кроме Венгрии.
Премьер Польши Туск заявил, что Европейский Союз до сих пор не принял решение о передаче Украине замороженных российских активов. Окончательное решение планируют рассмотреть в декабре.
