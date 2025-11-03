ЕС 4 ноября утвердит Украине 1,35 млрд евро пятого транша помощи
Евросоюз во вторник, 4 ноября, официально утвердит предоставление Украине пятого транша макрофинансовой помощи в размере 1,351 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Послы государств ЕС в Брюсселе одобрили предоставление Украине пятого транша Ukraine Facility еще в прошлую среду (на заседании Coreper 29 октября)", - говорится в материале.
По его словам, официальное решение о выделении 1,351 млрд евро будет утверждено 4 ноября на уровне Совета ЕС.
Что предшествовало?
Верховная Рада 8 октября приняла два евроинтеграционных законопроекта - о создании выплатного агентства в аграрном секторе и о законности и прозрачности в деятельности местного самоуправления. Эти законы являются частью реформаторских условий для получения помощи от ЕС в рамках программы Ukraine Facility, общий объем которой составляет 50 млрд евро.
Ukraine Facility
Напомним, Ukraine Facility – это макрофинансовая помощь Украине в размере €50 миллиардов, рассчитанная на 4 года. Деньги Украина будет получать, если продолжит демократические реформы, будет гарантировать многопартийную парламентскую систему и верховенство права, а также уважать права человека.
