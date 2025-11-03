Китайские нефтепереработчики останавливают закупки российской нефти из-за санкций США и ЕС, - Bloomberg
Китайские нефтепереработчики начали избегать закупок российской нефти после того, как США, Великобритания и ЕС внесли в санкционные списки ведущих российских производителей и часть их клиентов.
Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, государственные компании Sinopec и PetroChina отменили часть запланированных грузов после введения санкций против "Роснефти" и "Лукойла", отмечают трейдеры.
Меньшие частные НПЗ также берут паузу, опасаясь повторения ситуации с Shandong Yulong Petrochemical Co., которую недавно под санкции внесли Великобритания и ЕС.
Падение цены
Под давлением оказался популярный сорт ESPO, цены на который резко упали. По оценке Rystad Energy AS, около 400 тыс. баррелей в сутки, или до 45% китайского импорта российской нефти, попали под "забастовку покупателей".
Россия ранее закрепилась как крупнейший поставщик нефти в Китай благодаря значительным скидкам после вторжения в Украину. Теперь ужесточение санкций может ограничить нефтяные доходы Москвы и переориентировать спрос Китая на альтернативных поставщиков, среди которых аналитики называют и США.
Что предшествовало?
- 23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль