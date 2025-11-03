Китайські нафтопереробники зупиняють закупівлі російської нафти через санкції США та ЄС, - Bloomberg

Китайські нафтопереробники почали уникати закупівель російської нафти після того, як США, Велика Британія та ЄС внесли до санкційних списків провідних російських виробників і частину їхніх клієнтів.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, державні компанії Sinopec і PetroChina скасували частину запланованих вантажів після запровадження санкцій проти "Роснефти" та "Лукойла", зазначають трейдери.

Менші приватні НПЗ також беруть паузу, побоюючись повторення ситуації з Shandong Yulong Petrochemical Co., яку нещодавно під санкції внесли Велика Британія та ЄС.

Падіння ціни

Під тиском опинився популярний сорт ESPO, ціни на який різко впали. За оцінкою Rystad Energy AS, близько 400 тис. барелів на добу, або до 45% китайського імпорту російської нафти, потрапили під "страйк покупців".

Росія раніше закріпилася як найбільший постачальник нафти до Китаю завдяки значним знижкам після вторгнення в Україну. Тепер посилення санкцій може обмежити нафтові доходи Москви й переорієнтувати попит Китаю на альтернативних постачальників, серед яких аналітики називають і США.

Що передувало?

23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

