Китайські нафтопереробники зупиняють закупівлі російської нафти через санкції США та ЄС, - Bloomberg

Китайські нафтопереробники почали уникати закупівель російської нафти після того, як США, Велика Британія та ЄС внесли до санкційних списків провідних російських виробників і частину їхніх клієнтів.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, державні компанії Sinopec і PetroChina скасували частину запланованих вантажів після запровадження санкцій проти "Роснефти" та "Лукойла", зазначають трейдери.

Менші приватні НПЗ також беруть паузу, побоюючись повторення ситуації з Shandong Yulong Petrochemical Co., яку нещодавно під санкції внесли Велика Британія та ЄС.

Турецькі НПЗ нарощують закупівлі неросійської нафти після санкцій США, - Reuters

Падіння ціни

Під тиском опинився популярний сорт ESPO, ціни на який різко впали. За оцінкою Rystad Energy AS, близько 400 тис. барелів на добу, або до 45% китайського імпорту російської нафти, потрапили під "страйк покупців".

Росія раніше закріпилася як найбільший постачальник нафти до Китаю завдяки значним знижкам після вторгнення в Україну. Тепер посилення санкцій може обмежити нафтові доходи Москви й переорієнтувати попит Китаю на альтернативних постачальників, серед яких аналітики називають і США.

Що передувало?

  • 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Наслідки санкцій: Швеція почала масово анулювати візи росіянам через російську страховку

Китай (5013) санкції (12965) США (24709) Євросоюз (14414)
яка достовірність цієї інфи???як на мене 00,000%
показати весь коментар
03.11.2025 11:08 Відповісти
Ну так , це ж не твій Кисель ТВ , ватя
показати весь коментар
03.11.2025 12:03 Відповісти
Будуть, значить, білоруську закупляти. Вона не під санкціями.
показати весь коментар
03.11.2025 11:10 Відповісти
І білоруські креветки з мідіями.
показати весь коментар
03.11.2025 11:52 Відповісти
І на ту на кладуть санкції. Не скигли , зрадойобе підкацапний
показати весь коментар
03.11.2025 12:05 Відповісти
Ага, судячи по цих новинах китай вже на тому тижні два рази зупиняв
показати весь коментар
03.11.2025 11:12 Відповісти
Бот, а пруфи твого вкиду будуть ? Бо я нічого не знайшов. Чи це у Ольгіно нова методичка така недолуга
показати весь коментар
03.11.2025 12:09 Відповісти
Бу-га-га!!!
показати весь коментар
03.11.2025 11:19 Відповісти
Все таки це дуже мило що Китай турбуєтья про те щоб дідусь у Білому домі не сильно нервував, і не здогадувався що всі клали болта на його санкції. Хоча, думаю, дідусь і сам знає, просто просить публічно його не принижувати.
показати весь коментар
03.11.2025 12:34 Відповісти
 
 