ЄС 4 листопада затвердить Україні 1,35 млрд євро п’ятого траншу допомоги

Євросоюз у вівторок, 4 листопада, офіційно затвердить надання Україні п’ятого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 1,351 млрд євро в межах механізму Ukraine Facility.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Посли держав ЄС у Брюсселі ухвалили надання Україні п’ятого траншу Ukraine Facility ще минулої середи (на засіданні Coreper 29 жовтня)", - йдеться у матеріалі.

За його словами, офіційне рішення про виділення 1,351 млрд євро буде затверджене 4 листопада на рівні Ради ЄС.

Що передувало?

Верховна Рада 8 жовтня ухвалила два євроінтеграційні законопроєкти - про створення виплатної агенції в аграрному секторі та про законність і прозорість у діяльності місцевого самоврядування. Ці закони є частиною реформаторських умов для отримання допомоги від ЄС у межах програми Ukraine Facility, загальний обсяг якої становить 50 млрд євро.

Ukraine Facility

Нагадаємо, Ukraine Facility - це макрофінансова допомога Україні на €50 мільярдів, розрахована на 4 роки. Гроші Україна отримуватиме, якщо продовжить демократичні реформи, гарантуватиме багатопартійну парламентську систему і верховенство права та поважатиме права людини.

