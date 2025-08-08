Євросоюз надасть Україні понад €3 млрд в межах Ukraine Facility

8 серпня Рада ЄС ухвалила рішення про четвертий черговий транш підтримки для України в рамках програми Ukraine Facility.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами йдеться, про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility.

"Це потужний сигнал довіри до нашого курсу реформ і здатності забезпечувати стабільність у найважчі часи. Вдячні данському головуванню за чітку підтримку. Кожне таке рішення наближає нас до сильної України в єдиній Європі", - наголосила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд змінив терміни виконання деяких реформ, необхідних для отримання коштів у межах програми ЄС Ukraine Facility, - Железняк

На сайті Ради Європейського Союзу йдеться про суму понад 3,2 мільярда євро. Це фінансування спрямоване насамперед на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку функціонування системи державного управління.

Нагадаємо, Ukraine Facility — це макрофінансова допомога Україні на €50 мільярдів, розрахована на 4 роки. Гроші Україна отримуватиме, якщо продовжить демократичні реформи, гарантуватиме багатопартійну парламентську систему і верховенство права та поважатиме права людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Про участь ЄС у переговорах США-Україна-РФ наразі говорити зарано, - Єврокомісія