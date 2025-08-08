УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8311 відвідувач онлайн
Новини Фінансова допомога Україні Ukraine Facility
737 4

Євросоюз надасть Україні понад €3 млрд в межах Ukraine Facility

Україна отримає понад 3 млрд євро від ЄС у рамках Ukraine Facility

8 серпня Рада ЄС ухвалила рішення про четвертий черговий транш підтримки для України в рамках програми Ukraine Facility.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами йдеться, про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility.

"Це потужний сигнал довіри до нашого курсу реформ і здатності забезпечувати стабільність у найважчі часи. Вдячні данському головуванню за чітку підтримку. Кожне таке рішення наближає нас до сильної України в єдиній Європі", - наголосила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд змінив терміни виконання деяких реформ, необхідних для отримання коштів у межах програми ЄС Ukraine Facility, - Железняк

На сайті Ради Європейського Союзу йдеться про суму понад 3,2 мільярда євро. Це фінансування спрямоване насамперед на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку функціонування системи державного управління.

Нагадаємо, Ukraine Facility — це макрофінансова допомога Україні на €50 мільярдів, розрахована на 4 роки. Гроші Україна отримуватиме, якщо продовжить демократичні реформи, гарантуватиме багатопартійну парламентську систему і верховенство права та поважатиме права людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Про участь ЄС у переговорах США-Україна-РФ наразі говорити зарано, - Єврокомісія

Автор: 

допомога (8653) Євросоюз (13978)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.08.2025 18:18 Відповісти
В ОП до оновлення арсеналу золотих унітазів завди готові.
показати весь коментар
08.08.2025 18:19 Відповісти
А як підпишемо мир з Ху?лом - припинять давати? Нехай тоді Ху?ло дає гроші, ви ж тепер друзі
показати весь коментар
08.08.2025 18:30 Відповісти
Согласно данным Reuters, в соответствии с тщательно согласованным разделом документов, которые лидеры подпишут в пятницу (сегодня), Армения планирует предоставить США эксклюзивные специальные права на развитие транзитного Зангезурского коридора на длительный срок. Коридор будет называться «Маршрут Трампа для международного мира и процветания», сокращённо TRIPP.
У Трампона настолько сильна память о парашных проститутках, что следующую "сделку века" он назовёт SIFON.
показати весь коментар
08.08.2025 18:52 Відповісти
 
 