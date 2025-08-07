Про участь ЄС у переговорах США-Україна-РФ наразі говорити зарано, - Єврокомісія
У Єврокомісії вважають, що наразі зарано говорити про можливість участі представників Євросоюзу у майбутніх переговорах на рівні лідерів США, Росії та України.
Про це заявила речниця Європейської комісії Аріанна Подеста, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Що стосується цих можливих тристоронніх мирних переговорів, то терміни, формат, логістика ще належить з'ясувати, тому ще дуже зарано говорити точно, що станеться. Якщо і коли з'явиться додаткова інформація, ми, звичайно, будемо раді поділитися нею з вами", - пояснила вона.
Речниця наголосила, що ЄС "підтримує справедливий і міцний мир для України, і наші зобов'язання щодо цього жодним чином не змінилися".
За її словами, президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн не брала участі у телефонних розмовах, проте її детально поінформували інші лідери країн-членів Європейського союзу, з якими відповідні телефонні розмови провів президент України Володимир Зеленський.
"Інші лідери, а також посадовці Комісії беруть участь у переговорах та контактах на інших рівнях, поки ми говоримо, як з європейськими, так і з українськими партнерами", - додала Подеста.
Вона зазначила, що наразі "немає жодного запиту та жодного рішення щодо формату".
"Ми вже сказали, що формат, терміни, логістика на цьому етапі абсолютно незрозумілі. Вони все ще обговорюються", - повторила вона.
Подеста також наголосила, що ніхто не хоче миру більше, ніж Україна та ЄС.
"Цілком очевидно, що Росія не зацікавлена в жодному мирі як такому, бо ми бачили це в їхніх діях, а не в словах. З огляду на це, звичайно, ми вітаємо будь-який тиск, коли йдеться про забезпечення присутності Росії за столом переговорів. Ми вітаємо будь-яку роботу, спрямовану на досягнення сталого припинення вогню. З нашого боку, ЄС підтримує Україну протягом усього процесу. Ми також співпрацюємо з усіма нашими міжнародними партнерами, щоб забезпечити якомога сильнішу Україну на полі бою, аби вона могла бути найсильнішою і за столом переговорів", - підсумували у Єврокомісії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Звісно, що зарано. Треба дочекатися, коли буде запізно. От тоді - самий час.
Якщо ні - її там не повинно бути взагалі.
>> Домовилися ще переговорити з Фрідріхом..... ми вже й у перемовинах щодо вступу у Євросоюз. Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів.
Пилять, ну за що Україні такий діпломіруваний юриЗД на посаді Президента???