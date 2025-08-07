УКР
Новини
694 11

Про участь ЄС у переговорах США-Україна-РФ наразі говорити зарано, - Єврокомісія

Мирні перемовини Чи братиме ЄС участь у переговорах

У Єврокомісії вважають, що наразі зарано говорити про можливість участі представників Євросоюзу у майбутніх переговорах на рівні лідерів США, Росії та України.

Про це заявила речниця Європейської комісії Аріанна Подеста, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується цих можливих тристоронніх мирних переговорів, то терміни, формат, логістика ще належить з'ясувати, тому ще дуже зарано говорити точно, що станеться. Якщо і коли з'явиться додаткова інформація, ми, звичайно, будемо раді поділитися нею з вами", - пояснила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп змушує РФ до переговорів про припинення війни, - посол США при НАТО Вітакер

Речниця наголосила, що ЄС "підтримує справедливий і міцний мир для України, і наші зобов'язання щодо цього жодним чином не змінилися".

За її словами, президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн не брала участі у телефонних розмовах, проте її детально поінформували інші лідери країн-членів Європейського союзу, з якими відповідні телефонні розмови провів президент України Володимир Зеленський.

"Інші лідери, а також посадовці Комісії беруть участь у переговорах та контактах на інших рівнях, поки ми говоримо, як з європейськими, так і з українськими партнерами", - додала Подеста.

Вона зазначила, що наразі "немає жодного запиту та жодного рішення щодо формату".

"Ми вже сказали, що формат, терміни, логістика на цьому етапі абсолютно незрозумілі. Вони все ще обговорюються", - повторила вона.

Читайте також: Кремль продовжує затягувати потенційні переговори з Києвом, - Politico

Подеста також наголосила, що ніхто не хоче миру більше, ніж Україна та ЄС.

"Цілком очевидно, що Росія не зацікавлена в жодному мирі як такому, бо ми бачили це в їхніх діях, а не в словах. З огляду на це, звичайно, ми вітаємо будь-який тиск, коли йдеться про забезпечення присутності Росії за столом переговорів. Ми вітаємо будь-яку роботу, спрямовану на досягнення сталого припинення вогню. З нашого боку, ЄС підтримує Україну протягом усього процесу. Ми також співпрацюємо з усіма нашими міжнародними партнерами, щоб забезпечити якомога сильнішу Україну на полі бою, аби вона могла бути найсильнішою і за столом переговорів", - підсумували у Єврокомісії.

Читайте: Переломним у процесі закінчення війни є територіальне питання, - Рубіо

Автор: 

Єврокомісія (2237) росія (67097) США (23998) Євросоюз (13971) переговори з Росією (1351)


Топ коментарі
+3
Звісно, що зарано. Треба дочекатися, коли буде запізно. От тоді - самий час.
07.08.2025 14:36 Відповісти
+2
Без участі єс нам не просто дупа а повна дупа.Трамп з ****** домовляться а нашого потужного політика міжнародника перед фактом поставлять
07.08.2025 14:45 Відповісти
+1
Європа на цих переговорах візьме на себе якісь зобов'язання?
Якщо ні - її там не повинно бути взагалі.
07.08.2025 14:46 Відповісти
Звісно, що зарано. Треба дочекатися, коли буде запізно. От тоді - самий час.
07.08.2025 14:36 Відповісти
Схоже на те, що з Україною Європа хоче покінчити,бо НЕВІРИТЬ нашим керівникам.
07.08.2025 14:40 Відповісти
ЄС вважає, що Трамп має обісратися сам, а там видно буде. А надто тиснути криваву кінцівку диктатора-терориста, якому виписаний ордер на арешт від МКС - це ганьба на все життя.
07.08.2025 14:44 Відповісти
Без участі єс нам не просто дупа а повна дупа.Трамп з ****** домовляться а нашого потужного політика міжнародника перед фактом поставлять
07.08.2025 14:45 Відповісти
Європа на цих переговорах візьме на себе якісь зобов'язання?
Якщо ні - її там не повинно бути взагалі.
07.08.2025 14:46 Відповісти
Ви мешкаєте на американському континенті, то чому сунете свого носа у європейські справи? Торгуйте собі тихенько зброєю та багатійте; без вас розберемося.
07.08.2025 15:28 Відповісти
Сусідня видача від Зеленського за сьогодні:

>> Домовилися ще переговорити з Фрідріхом..... ми вже й у перемовинах щодо вступу у Євросоюз. Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів.

Пилять, ну за що Україні такий діпломіруваний юриЗД на посаді Президента???
07.08.2025 14:47 Відповісти
схоже вже все вирішили, тільки затвердять нюанси і поставлять перед фактом.
07.08.2025 15:19 Відповісти
Пуйло зі своїм рудим агентом додавлять зєлю, як тупого сцикливого клопа, якщо вже не додавили.
07.08.2025 15:21 Відповісти
Здається, ЄС хоче вийти сухим з води...
07.08.2025 15:22 Відповісти
 
 