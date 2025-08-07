Про участь ЄС у переговорах США-Україна-РФ наразі говорити зарано, - Єврокомісія

У Єврокомісії вважають, що наразі зарано говорити про можливість участі представників Євросоюзу у майбутніх переговорах на рівні лідерів США, Росії та України.

Про це заявила речниця Європейської комісії Аріанна Подеста, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується цих можливих тристоронніх мирних переговорів, то терміни, формат, логістика ще належить з'ясувати, тому ще дуже зарано говорити точно, що станеться. Якщо і коли з'явиться додаткова інформація, ми, звичайно, будемо раді поділитися нею з вами", - пояснила вона.

Речниця наголосила, що ЄС "підтримує справедливий і міцний мир для України, і наші зобов'язання щодо цього жодним чином не змінилися".

За її словами, президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн не брала участі у телефонних розмовах, проте її детально поінформували інші лідери країн-членів Європейського союзу, з якими відповідні телефонні розмови провів президент України Володимир Зеленський.

"Інші лідери, а також посадовці Комісії беруть участь у переговорах та контактах на інших рівнях, поки ми говоримо, як з європейськими, так і з українськими партнерами", - додала Подеста.

Вона зазначила, що наразі "немає жодного запиту та жодного рішення щодо формату".

"Ми вже сказали, що формат, терміни, логістика на цьому етапі абсолютно незрозумілі. Вони все ще обговорюються", - повторила вона.

Подеста також наголосила, що ніхто не хоче миру більше, ніж Україна та ЄС.

"Цілком очевидно, що Росія не зацікавлена в жодному мирі як такому, бо ми бачили це в їхніх діях, а не в словах. З огляду на це, звичайно, ми вітаємо будь-який тиск, коли йдеться про забезпечення присутності Росії за столом переговорів. Ми вітаємо будь-яку роботу, спрямовану на досягнення сталого припинення вогню. З нашого боку, ЄС підтримує Україну протягом усього процесу. Ми також співпрацюємо з усіма нашими міжнародними партнерами, щоб забезпечити якомога сильнішу Україну на полі бою, аби вона могла бути найсильнішою і за столом переговорів", - підсумували у Єврокомісії.

