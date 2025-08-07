Об участии ЕС в переговорах США-Украина-РФ пока говорить рано, - Еврокомиссия

В Еврокомиссии считают, что пока рано говорить о возможности участия представителей Евросоюза в предстоящих переговорах на уровне лидеров США, России и Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Арианна Подеста, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается этих возможных трехсторонних мирных переговоров, то сроки, формат, логистику еще предстоит выяснить, поэтому еще очень рано говорить точно, что произойдет. Если и когда появится дополнительная информация, мы, конечно, будем рады поделиться ею с вами", - пояснила она.

Пресс-секретарь подчеркнула, что ЕС "поддерживает справедливый и прочный мир для Украины, и наши обязательства по этому никоим образом не изменились".

По ее словам, президент ЕК Урсула фон дер Ляйен не участвовала в телефонных разговорах, однако ее подробно проинформировали другие лидеры стран-членов Европейского союза, с которыми соответствующие телефонные разговоры провел президент Украины Владимир Зеленский.

"Другие лидеры, а также должностные лица Комиссии участвуют в переговорах и контактах на других уровнях, пока мы говорим как с европейскими, так и с украинскими партнерами", - добавила Подеста.

Она отметила, что пока "нет никакого запроса и никакого решения относительно формата".

"Мы уже сказали, что формат, сроки, логистика на этом этапе абсолютно непонятны. Они все еще обсуждаются", - повторила она.

Подеста также подчеркнула, что никто не хочет мира больше, чем Украина и ЕС.

"Совершенно очевидно, что Россия не заинтересована ни в каком мире как таковом, потому что мы видели это в их действиях, а не в словах. Учитывая это, конечно, мы приветствуем любое давление, когда речь идет об обеспечении присутствия России за столом переговоров. Мы приветствуем любую работу, направленную на достижение устойчивого прекращения огня. С нашей стороны, ЕС поддерживает Украину на протяжении всего процесса. Мы также сотрудничаем со всеми нашими международными партнерами, чтобы обеспечить как можно более сильную Украину на поле боя, чтобы она могла быть сильной и за столом переговоров", - подытожили в Еврокомиссии.

