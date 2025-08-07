РУС
Переговоры Трампа и путина 24 марта 2025
732 11

Об участии ЕС в переговорах США-Украина-РФ пока говорить рано, - Еврокомиссия

Мирные переговоры Будет ли ЕС участвовать в переговорах

В Еврокомиссии считают, что пока рано говорить о возможности участия представителей Евросоюза в предстоящих переговорах на уровне лидеров США, России и Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Арианна Подеста, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается этих возможных трехсторонних мирных переговоров, то сроки, формат, логистику еще предстоит выяснить, поэтому еще очень рано говорить точно, что произойдет. Если и когда появится дополнительная информация, мы, конечно, будем рады поделиться ею с вами", - пояснила она.

Пресс-секретарь подчеркнула, что ЕС "поддерживает справедливый и прочный мир для Украины, и наши обязательства по этому никоим образом не изменились".

По ее словам, президент ЕК Урсула фон дер Ляйен не участвовала в телефонных разговорах, однако ее подробно проинформировали другие лидеры стран-членов Европейского союза, с которыми соответствующие телефонные разговоры провел президент Украины Владимир Зеленский.

"Другие лидеры, а также должностные лица Комиссии участвуют в переговорах и контактах на других уровнях, пока мы говорим как с европейскими, так и с украинскими партнерами", - добавила Подеста.

Она отметила, что пока "нет никакого запроса и никакого решения относительно формата".

"Мы уже сказали, что формат, сроки, логистика на этом этапе абсолютно непонятны. Они все еще обсуждаются", - повторила она.

Подеста также подчеркнула, что никто не хочет мира больше, чем Украина и ЕС.

"Совершенно очевидно, что Россия не заинтересована ни в каком мире как таковом, потому что мы видели это в их действиях, а не в словах. Учитывая это, конечно, мы приветствуем любое давление, когда речь идет об обеспечении присутствия России за столом переговоров. Мы приветствуем любую работу, направленную на достижение устойчивого прекращения огня. С нашей стороны, ЕС поддерживает Украину на протяжении всего процесса. Мы также сотрудничаем со всеми нашими международными партнерами, чтобы обеспечить как можно более сильную Украину на поле боя, чтобы она могла быть сильной и за столом переговоров", - подытожили в Еврокомиссии.

+3
"У Єврокомісії вважають, що наразі зарано говорити про можливість участі представників Євросоюзу у майбутніх переговорах" Джерело: https://censor.net/ua/n3567490

Звісно, що зарано. Треба дочекатися, коли буде запізно. От тоді - самий час.
07.08.2025 14:36
+2
Без участі єс нам не просто дупа а повна дупа.Трамп з ****** домовляться а нашого потужного політика міжнародника перед фактом поставлять
07.08.2025 14:45
+1
Європа на цих переговорах візьме на себе якісь зобов'язання?
Якщо ні - її там не повинно бути взагалі.
07.08.2025 14:46
Схоже на те, що з Україною Європа хоче покінчити,бо НЕВІРИТЬ нашим керівникам.
07.08.2025 14:40
ЄС вважає, що Трамп має обісратися сам, а там видно буде. А надто тиснути криваву кінцівку диктатора-терориста, якому виписаний ордер на арешт від МКС - це ганьба на все життя.
07.08.2025 14:44
Ви мешкаєте на американському континенті, то чому сунете свого носа у європейські справи? Торгуйте собі тихенько зброєю та багатійте; без вас розберемося.
07.08.2025 15:28
Сусідня видача від Зеленського за сьогодні:

>> Домовилися ще переговорити з Фрідріхом..... ми вже й у перемовинах щодо вступу у Євросоюз. Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів.

Пилять, ну за що Україні такий діпломіруваний юриЗД на посаді Президента???
07.08.2025 14:47
схоже вже все вирішили, тільки затвердять нюанси і поставлять перед фактом.
07.08.2025 15:19
Пуйло зі своїм рудим агентом додавлять зєлю, як тупого сцикливого клопа, якщо вже не додавили.
07.08.2025 15:21
Здається, ЄС хоче вийти сухим з води...
07.08.2025 15:22
 
 