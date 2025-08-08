РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9749 посетителей онлайн
Новости Финансовая помощь Ukraine Facility
532 4

Евросоюз предоставит Украине более €3 млрд в рамках Ukraine Facility

Украина получит более 3 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility

8 августа Совет ЕС принял решение о четвертом очередном транше поддержки для Украины в рамках программы Ukraine Facility.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, речь идет о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility.

"Это мощный сигнал доверия к нашему курсу реформ и способности обеспечивать стабильность в самые трудные времена. Благодарны датскому председательству за четкую поддержку. Каждое такое решение приближает нас к сильной Украине в единой Европе", - подчеркнула она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство изменило сроки выполнения некоторых реформ, необходимых для получения средств в рамках программы ЕС Ukraine Facility, - Железняк

На сайте Совета Европейского Союза говорится о сумме более 3,2 миллиарда евро. Это финансирование направлено прежде всего на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку функционирования системы государственного управления.

Напомним, Ukraine Facility - это макрофинансовая помощь Украине на €50 миллиардов, рассчитанная на 4 года. Деньги Украина будет получать, если продолжит демократические реформы, гарантировать многопартийную парламентскую систему и верховенство права и уважать права человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Об участии ЕС в переговорах США-Украина-РФ пока говорить рано, - Еврокомиссия

Автор: 

помощь (8049) Евросоюз (17464)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
08.08.2025 18:18 Ответить
В ОП до оновлення арсеналу золотих унітазів завди готові.
показать весь комментарий
08.08.2025 18:19 Ответить
А як підпишемо мир з Ху?лом - припинять давати? Нехай тоді Ху?ло дає гроші, ви ж тепер друзі
показать весь комментарий
08.08.2025 18:30 Ответить
Согласно данным Reuters, в соответствии с тщательно согласованным разделом документов, которые лидеры подпишут в пятницу (сегодня), Армения планирует предоставить США эксклюзивные специальные права на развитие транзитного Зангезурского коридора на длительный срок. Коридор будет называться «Маршрут Трампа для международного мира и процветания», сокращённо TRIPP.
У Трампона настолько сильна память о парашных проститутках, что следующую "сделку века" он назовёт SIFON.
показать весь комментарий
08.08.2025 18:52 Ответить
 
 