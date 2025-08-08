Евросоюз предоставит Украине более €3 млрд в рамках Ukraine Facility

8 августа Совет ЕС принял решение о четвертом очередном транше поддержки для Украины в рамках программы Ukraine Facility.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, речь идет о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility.

"Это мощный сигнал доверия к нашему курсу реформ и способности обеспечивать стабильность в самые трудные времена. Благодарны датскому председательству за четкую поддержку. Каждое такое решение приближает нас к сильной Украине в единой Европе", - подчеркнула она.

На сайте Совета Европейского Союза говорится о сумме более 3,2 миллиарда евро. Это финансирование направлено прежде всего на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку функционирования системы государственного управления.

Напомним, Ukraine Facility - это макрофинансовая помощь Украине на €50 миллиардов, рассчитанная на 4 года. Деньги Украина будет получать, если продолжит демократические реформы, гарантировать многопартийную парламентскую систему и верховенство права и уважать права человека.

