Евросоюз перечислит Украине около 600 млн евро за реформу АРМА

Европейский Союз выплатит Украине в общей сложности почти 2 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility, включая пятый транш в размере 1,35 млрд евро и около 600 млн евро за ранее выполненную реформу.

Еврокомиссия перечислит средства одновременно - как пятый транш, так и часть четвертого. Общая сумма составит 1,949 млрд евро, из которых 597 млн евро соответствует четвертому траншу, а 1,351 млрд евро - пятому.

600 млн евро ЕС за реформу АРМА

Эти 600 млн евро ЕС обещал за реформу Агентства по розыску и управлению активами (АРМА). Закон о новом агентстве президент подписал в июле 2025 года, хотя по графику "Плана Украины" это должно было произойти раньше - в первом квартале года.

В то же время часть средств пятого транша Евросоюз временно не перечислит, поскольку Украина еще не выполнила две реформы: пересмотр деклараций добропорядочности судей и цифровизацию исполнительного производства. Их нужно завершить до конца второго квартала 2026 года, иначе средства не будут выплачены.

В документе также отмечается, что Украина продолжает придерживаться принципов демократии, верховенства права и прав человека, что является базовым условием для получения финансовой помощи от ЕС.

Что предшествовало?

Евросоюз во вторник, 4 ноября, официально утвердит предоставление Украине пятого транша макрофинансовой помощи в размере 1,351 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility.

Ukraine Facility

Напомним, Ukraine Facility – это макрофинансовая помощь Украине в размере €50 миллиардов, рассчитанная на 4 года. Деньги Украина будет получать, если продолжит демократические реформы, будет гарантировать многопартийную парламентскую систему и верховенство права, а также уважать права человека.

